Une maison en trois temps à Mont-Saint-Hilaire

La seconde partie a été ajoutée en 1927.

On sait qu'il y avait à cette époque une véranda à l'arrière, ouverte sur la rivière. Peut-être avec une cuisine d'été? On n'en sait trop rien, mais cette pièce a été ceinturée de fenêtres lors des dernières rénovations. C'est devenu la pièce préférée du couple.

Le propriétaire précédent, qui a consacré quatre ans à restaurer et moderniser la maison entre 2004 et 2008, a ajouté une rallonge à la place d'une terrasse installée sur le côté et qui sert maintenant de salle de billard. «Une pièce d'homme!», précise notre amateur de sports, sourire en coin. Le foyer du salon est maintenant biface et s'ouvre aussi sur la salle de billard.

Parmi les rénovations réalisées se trouve un escalier circulaire qui mène au sous-sol et à la salle de dégustation tout à côté de la cave à vin. «Je ne bois pas d'alcool, mais étant donné qu'on avait hérité de cette belle cave, j'ai décidé de la remplir de bouteilles. J'en ai acheté 250 et quand je les ai déposées dans les casiers, ça ne paraissait même pas.» La cave est conçue pour recevoir 1800 bouteilles. «C'était comme une goutte d'eau dans l'océan. J'ai abandonné après cela!»

Rénos récentes

Le couple a également effectué des modifications. Il y a un nouvel escalier qui va de la cuisine à la salle de lessive à l'étage, tout près des chambres. Cet étage comprend deux salles de bains complètes dont une qui sert les occupants des trois chambres d'un côté de la maison, et une autre adjacente à la chambre principale de l'autre côté. Un grenier assez grand pour recevoir quatre lits confortablement coiffe la maison.

Et puis, il y a la piscine creusée et son terrassement fleuri, une initiative de Jean-Louis et Hélène. Lors de notre passage en août, les fleurs et végétaux avaient atteint leur paroxysme. D'ailleurs, le grand terrain est magnifique avec son étang et son ruisseau. C'est sans parler de la rivière et des maisons de l'autre côté qui offrent une jolie perspective sur Beloeil.

Pourquoi partir alors? Parce que le couple a trois propriétés: un grand chalet en Mauricie, un condo floridien et la maison de Mont-Saint-Hilaire. C'est beaucoup. Comme bien des sexagénaires, ils abordent leur septième décennie en souhaitant simplifier leur vie. Ils ne s'éloigneront pas trop des enfants (évidemment!), mais ce sera dans un univers plus petit.