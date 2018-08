Sainte-Sophie: de chanteur à bâtisseur de maison

Même si vous n'avez jamais vécu les années yéyés, vous connaissez peut-être la chanson Découragé du groupe Les Bel Canto. La formation faisait fureur dans les salles de danse des années 60. Son célèbre tube jouait à toutes les stations de radio. «Pendant 10 ans, on a parcouru le Québec, les États-Unis et l'Europe, se souvient le chanteur et guitariste du groupe André Fortin. On a même joué au pavillon du Canada à l'exposition d'Osaka en 1970!»

André a quitté le groupe après ce voyage au Japon et est revenu au Québec. «Après Les Bel Canto, je ne savais plus quoi faire de ma vie. Pendant 10 ans, j'avais vécu dans un tourbillon. Ça m'a pris un certain temps avant de trouver ma voie.»

Sa voie, il l'a retrouvée dans une de ses premières passions: le bois.

De la guitare à l'équerre

«À 13 ans, j'avais déjà bâti ma première guitare. À 15, 16 ans, je suivais des cours d'ébénisterie. On disait que j'étais doué!»

Pendant quelques années, il a construit des meubles et a enseigné l'ébénisterie. Il a étudié en Europe et a baigné dans la construction lourde, si bien qu'il s'est retrouvé à superviser un chantier de 10 millions en Algérie. Et c'est sans parler des trois maisons qu'il a construites en Espagne.

Mais, le «road runner», comme l'appelaient ses amis, voulait plus que tout bâtir son propre domaine. En 1979, il achète un vaste terrain de 16 arpents au bord de la rivière Abercrombie, à Sainte-Sophie, dans les Laurentides. Un terrain boisé, pas très hospitalier. «Je voulais construire une maison, mais étant donné que je n'avais pas énormément d'argent, je me suis retourné vers des bâtiments qui devaient être démolis.» Après avoir défriché une partie du terrain près de la rivière, il a acheté trois vieilles maisons et une grange pour les déconstruire et en retirer les clous. Avec les matériaux récupérés, il s'est mis à l'oeuvre. Près de 40 ans et cinq bâtiments plus tard, l'oeuvre est enfin achevée.

Il a d'abord bâti une maisonnette sur les lieux de l'actuelle grande maison. «Quand je l'ai terminée [André préfère travailler seul !], je ne la trouvais pas assez grande. Je l'ai déménagée sur des billots de bois plus près de la rivière et j'ai entrepris la construction de la grande maison, celle qui fait 50 pi de large.»

Il a tout équarri, assemblé et monté lui-même, comme en font foi les photos d'époque. Des amis l'aidaient pour les tâches plus exigeantes, mais dans l'ensemble, André a été seul maître à bord.