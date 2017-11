Une maison élastique à Saint-Denis-de-Brompton

Le salon principal s'organise dans la partie la plus avancée de la maison, en contrebas de la cuisine et de la salle à manger. L'espace reste ouvert, mais la zone est légèrement en retrait pour plus de tranquillité.

La maison très vitrée est baignée de soleil toute la journée et jouit de la vue sur le lac Brompton. Sébastien Boucher adore le contact avec la nature et il a tracé un chemin dans son bois pour que les enfants y glissent l'hiver. «On a ajouté une grande galerie derrière la maison qu'il suffira de fermer dans le but d'en faire une pièce trois saisons avec un foyer. La glissade passe devant, ce qui permet de surveiller les enfants sans s'impliquer nécessairement dans leurs jeux», poursuit ce passionné de chiffres et de construction.

Irremplaçable bois

Le bois et la pierre qui habillent la façade sont aussi omniprésents à l'intérieur. «La maison est très contemporaine, et des amis m'ont dit qu'elle pourrait l'être encore plus si j'avais mis moins de bois, comme des portes blanches. Mais j'adore ce matériau parce qu'il apporte beaucoup de chaleur. Mes parents ont une très vieille propriété dans laquelle je les ai vus évoluer, parmi les boiseries et les vitraux. Ce n'est pas mon style, mais je suis capable d'apprécier les belles choses, et le bois est beau. D'ailleurs, j'avais choisi du pin sans noeuds au début. Je trouvais ça fade, alors je l'ai changé!»

La chaleur est constante, au sens figuré comme au sens propre puisque tous les planchers radiants maximisent le confort en hiver.

L'idée de vendre cette demeure est venue sur un coup de tête, pour en construire une autre, plus petite. «On n'aura pas d'autres enfants, et j'ai vu de très belles maisons lors de mon dernier séjour dans l'Ouest. J'adore défricher, jouer dans le bois, en respirer l'odeur. J'aimerais un terrain plus accidenté pour construire une maison dans une façade de montagne, accotée dans le vide», conclut cet homme de défis animé par la passion de créer des lieux de vie où le bien-être de chacun est essentiel.