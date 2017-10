Sainte-Agathe-des-Monts: tout ça à cause d'une roche!

La superficie du terrain s'étend sur toute la pointe. On voit bien la fameuse roche qui a convaincu les actuels propriétaires d'acheter cette maison.

Derrière, il a creusé le terrain afin d'y aménager un spa et des espaces de repos. Il a également effectué des modifications importantes sur la maison elle-même, y installant de nouvelles fenêtres plus grandes et des balcons afin que chacune des cinq chambres possède le sien. Celui des chambres des deux garçons de la famille est particulièrement grand.

L'intérieur n'a pas été en reste. Le rez-de-chaussée s'est vu décloisonné. Le salon avec son foyer et sa vue sur le lac est maintenant ouvert sur la salle à manger et la cuisine. Celle-ci a été complètement revue et corrigée. En remplacement du grand comptoir qui longeait le mur se trouve maintenant un grand îlot aux usages multiples. Sous les tabourets se trouve une armoire qui sert de rangement pour le bricolage des trois enfants. Des tiroirs de l'autre côté accueillent les ustensiles de cuisine. Un grand garde-manger de style butler's pantry est tout à côté. Petite particularité: Pierre a percé une ouverture dans le mur du garde-manger qui s'ouvre sur le vestibule. Pourquoi? Pour y glisser les sacs d'épicerie directement de l'entrée. Ingénieux.

Conçue pour les réceptions

Pierre aime recevoir et sa maison est conçue pour les réceptions. On peut asseoir aisément une douzaine de personnes autour de la table de la salle à manger et quatre autres autour du vaste îlot. À l'extérieur, il y a assez de place pour une armée d'amis. La terrasse près de la piscine creusée compte un mélange de poufs, de chaises, de divans et de tables. Dont celle sous le parasol.

Puisqu'on y reçoit beaucoup, on a aussi prévu de pouvoir coucher tout ce beau monde. Il y a cinq chambres, dont deux possèdent des mezzanines avec lits. Et puis, il y a cette charmante maison d'invités tout à côté qui ferait le bonheur de bien des amis.

Pierre - réalisateur de disques et compositeur qui apprécie la quiétude - et sa famille quittent la maison pour un nouveau projet, une maison sur un autre lac où, paraît-il, il n'y a personne et aucun bruit autre que celui des bernaches. Même le frigo est silencieux.