Habitat 67: chaque fenêtre est un tableau

Là, comme partout ailleurs dans le condo, les vues sont époustouflantes. Pour Simone, chaque fenêtre est un tableau. Dans la salle à manger, à l'arrière, on voit le fleuve et ses rapides; on entrevoit parfois des surfeurs, même en hiver! Ailleurs, ce sont des vues sur le port et le centre-ville, ou sur une autre image typique montréalaise: l'enseigne de l'usine Five Roses. À l'étage, une chambre, devenue boudoir, accueille un canapé ou l'on s'étend pour lire, rêvasser ou admirer le panorama.

Le royaume du sans souci

Les charges à Habitat 67 sont uniques en leur genre. Le couple paie environ 850 $ mensuellement par cube. Ouille! Mais la cartésienne Simone ventile ainsi la dépense, à première vue somptuaire. Pour ce prix, on a un gardien en fonction 24 heures par jour, une navette gratuite pour accéder au centre-ville selon un horaire établi, le déneigement en hiver et l'entretien des fleurs et du gazon en été. On a aussi des espaces de stationnement extérieurs à profusion pour la visite et un garage intérieur, un terrain de tennis, un parc pour enfants et le lavage des vitres avec une grue deux fois l'an.

N'oublions pas que le chauffage, la climatisation et l'électricité sont aussi inclus dans les charges de copropriété. Et pas seulement: l'internet ultrarapide et le câble (qui sont en option) font partie de leur facture... Ah oui, vous l'ai-je dit? L'impôt foncier et les taxes itou!

Ben alors, pourquoi quitter un tel endroit que vous aimez tant, chère Simone? Pour en racheter un autre, plus petit!