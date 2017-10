Réaliser ses idées de grandeur sans tracas

Manque d'espace ou de lumière, pièces désuètes: quand votre maison ne répond plus à vos besoins, faut-il vous lancer dans les travaux ou vendre? Marie-Jeanne Rivard, spécialiste du flip et propriétaire du Boxotel, vous livre ses conseils pour prendre une décision éclairée.

Envie d'un grand îlot de cuisine dans un rez-de-chaussée à aire ouverte? Suivre quelques règles de base peut vous éviter de grosses erreurs coûteuses en vous assurant un investissement logique et rentable.

Bien planifier

L'important, lorsqu'on souhaite entreprendre des rénovations majeures, c'est de bien planifier l'ensemble du réaménagement souhaité dans la propriété, même si l'on prévoit de le faire petit à petit, sur plusieurs années. Sinon, la mauvaise planification pourrait vous mener vers des constats du genre «on arrache et on recommence» ou «finalement, ç'aurait été plus simple si...». Pour élaborer l'échéancier, il vaut mieux commencer avec ce qui est le plus pressant, pour régler les problèmes d'efficacité, et terminer par l'esthétisme.

Se loger... pendant les travaux

Pouvoir vivre ailleurs pendant les rénovations est un luxe rare. Il est donc important de procéder de façon logique. Personne ne veut se retrouver sans salle de bains ou cuisine fonctionnelle pendant des mois, surtout avec des enfants! Le camping, c'est bien quelques jours, mais après un certain temps, croyez-moi, le moral de la maisonnée est affaibli et le risque de friction augmente. Si vous souhaitez, par exemple, convertir un duplex en maison unifamiliale (quelle bonne idée!), habitez le logement du haut pendant que vous rénovez l'étage du bas, qui comprendra probablement la future cuisine et au moins une salle d'eau ou une salle de bains. Une fois le rez-de-chaussée terminé, vous pourrez y emménager temporairement pendant que vous rénovez l'étage du haut. Vous allez éviter ainsi beaucoup de poussière, de désagréments et de frustrations quotidiennes.

Démarrer sur une bonne base

Il est toujours judicieux et payant de commencer par améliorer la coquille du bâtiment, avant d'entamer des rénovations intérieures. Ce sont malheureusement les travaux qui sont souvent les plus coûteux tout en étant peu apparents, mais ce sont les plus importants. La priorité devrait toujours être de s'occuper d'abord de la toiture, de la structure, de la fondation, de l'isolation et de l'imperméabilisation de votre maison avant tout. Quand les rénovations sont enfin terminées, que la peinture est toute fraîche et qu'il faut rouvrir un plafond parce que la toiture coule, c'est enrageant, coûteux et pas du tout productif.

Mettre la main à la pâte ou regarder le chef cuisiner?

Si vous êtes bon bricoleur, vous pouvez faire beaucoup de travaux vous-même, en toute légalité. Vous pouvez poser de la céramique, peinturer, assembler votre cuisine vous-même! Ça vous prendra certainement plus de temps qu'un professionnel et ces travaux occuperont plusieurs de vos soirées et week-ends, mais vous ferez des économies. En revanche, vous devez savoir que certains travaux - notamment ce qui concerne l'électricité et certains travaux de plomberie - sont des projets qui doivent être confiés à un maître électricien ou à un plombier. C'est une question légale, d'abord, sans compter qu'en cas de problème, votre réclamation pourrait être refusée par votre assureur. Si vous avez déjà un horaire de travail bien rempli, mieux vaut par ailleurs vous concentrer sur ce que vous faites le mieux et engager des professionnels pour le reste: le simple fait de gérer un chantier avec les différents professionnels et les sous-traitants impliqués, c'est déjà beaucoup. Sans compter le magasinage et les commandes - vous aurez un choix infini au chapitre de la finition de plomberie, de la décoration, des planchers, des couleurs de peinture, du positionnement des encastrés... c'est déjà assez pour vous rendre fou.

Se lancer dans un projet de rénovation majeure, c'est toute une expérience. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, vous en sortirez avec des histoires à raconter pour les années à venir!