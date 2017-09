Mon bureau, ma maison

Des règlements et des villesLes règles d'aménagement pour l'obtention d'un permis municipal varient énormément. Voici quelques exemples.

Affaires municipales et Occupation du territoireAu ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, on confirme que chacune des 1134 municipalités du Québec est responsable de déterminer quelles activités elle autorise sur son territoire, et à quel endroit. Elles ont aussi le pouvoir de décider du nombre d'employés qui peuvent y travailler, des affiches extérieures, de la superficie du local occupé et du nombre de clients que peut recevoir à la fois un citoyen. Pour délivrer un permis, il se peut aussi que l'on exige que l'on se conforme à des règles de sécurité (gicleur, etc.) ou spécifiques à une activité (normes architecturales ou aménagement relié à un usage). Il revient aussi à l'évaluateur d'une municipalité de déterminer si oui ou non le rôle d'évaluation sera modifié pour un usage mixte.

MontréalMontréal est un cas particulier en ce qui concerne l'autorisation d'une activité professionnelle dans une habitation privée. Il n'y a pas de règle générale pour l'ensemble de la ville. Chaque arrondissement a le pouvoir de dire ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Il détermine aussi les conditions exigées. Par exemple, il pourrait être demandé que l'espace occupé pour l'usage commercial soit muni d'une entrée indépendante de l'entrée principale du bâtiment. C'est donc dire que, pour la même activité, on peut vous dire non dans un quartier et oui dans un autre. Toute personne désirant exercer un usage autre que résidentiel dans son logement doit avant tout vérifier auprès de son arrondissement si ce dernier est autorisé, et les conditions à respecter. Un certificat d'occupation pourrait être exigé, mais pas obligatoirement.

BouchervilleSur son territoire, la Ville de Boucherville est assez ouverte quant aux types d'activités qu'elle autorise dans les résidences privées. Les habituels bureaux de services professionnels et d'affaires (finances, assurances, affaires immobilières, bureaux administratifs, etc.), les salons de coiffure et d'esthétique y sont autorisés, mais aussi les services de santé, les services de théâtre ou de spectacles, ainsi que la transformation et la fabrication de produits alimentaires de façon artisanale, mais sans vente au détail. Cette municipalité n'autorise que deux employés qui n'habitent pas sur place et un seul client à la fois peut être servi. La superficie utilisée par l'usage commercial ne doit pas excéder 25 % de la superficie du logement. Aucune vente ou location ne peut être faite sur place. Pour le service de garde, un seul autre employé est autorisé de même qu'un maximum de six enfants.

LavalLa réglementation d'urbanisme de la Ville de Laval permet l'occupation partielle d'un logement à des fins commerciales aux artistes et artisans dans tous les types d'habitation unifamiliale. Les établissements de soins personnels, les garderies et la location de chambres sont aussi acceptés, mais uniquement dans les habitations unifamiliales isolées. La superficie maximale acceptée est de 25 % du logement, sans toutefois dépasser 300 pi2. L'activité doit être faite par la personne qui habite le logement et un seul employé ne demeurant pas à cette adresse peut y travailler. La vente au détail de produits provenant de l'extérieur de l'habitation n'est pas permise et aucun étalage de produits n'est autorisé. L'usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment exclusivement.

JolietteÀ Joliette, c'est notamment l'usage qui détermine si un permis pourra être délivré. Le zonage dans le centre-ville aux abords de la place Bourget ne permet pas à un professionnel de transformer un local qui se trouve au rez-de-chaussée en bureau. Ces espaces sont réservés aux restaurants pour y installer des terrasses et aux commerces de vente au détail. Dans une maison unifamiliale, la Ville permet un seul usage additionnel par bâtiment principal pourvu que celui-ci soit exercé par l'occupant. Pas plus de trois personnes résidant ailleurs peuvent y travailler. Pour autoriser une activité, celle-ci doit répondre à différents critères comme les suivants : elle ne doit pas être source de fumée, de poussière, d'odeurs, de chaleur, de vapeur, de gaz, d'éclats de lumière, de vibrations ou encore de bruits perceptibles à l'extérieur du bâtiment. Les garderies en milieu familial sont autorisées pourvu que la personne détienne un permis délivré par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

LévisLe règlement de Lévis est clair sur ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. La Ville dit oui aux usages administratifs, immobiliers, financiers ou d'assurances, aux services personnels ou professionnels, mais exclut les lunetteries et les soins vétérinaires. Elle consent aux services d'affaires ou techniques, mais interdit plusieurs types de commerces de la liste, comme la formation à plus de trois personnes simultanément. Aucun problème pour la fabrication alimentaire, que ce soit la boulangerie, la pâtisserie ou la préparation de chocolat. La superficie maximale acceptée est de 30 % de la superficie de plancher du logement, sans toutefois excéder les 30 m2. Un plan à l'échelle de l'espace commercial doit accompagner la demande de permis. S'il y a des travaux à réaliser pour aménager le commerce à l'intérieur du bâtiment, un autre permis de construction sera requis. Pour les garderies, elles doivent respecter un maximum de six enfants ou de neuf enfants s'il y a un employé supplémentaire.