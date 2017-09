Se réveiller avec des punaises

Montréal et ses environs sont aux prises avec un sérieux problème de punaises de lit, qui va en s'aggravant. N'allez pas croire que seuls les locataires sont touchés. Vous pourriez retrouver des punaises dans un logement que vous venez d'acheter!

C'est l'histoire d'une professionnelle qui venait de se séparer, qui avait emménagé depuis deux jours dans un condo de la Rive-Sud, inspecté en bonne et due forme. En se levant le lundi matin, elle découvre une punaise gorgée de sang sur le mur près de la tête de lit. «J'ai pris une photo et je l'ai tout de suite transmise au vendeur et à un exterminateur», raconte celle qui préfère garder l'anonymat pour éviter d'être ostracisée.

Le vendeur, un homme toujours bien mis, voiture de luxe, lui avait cédé ses meubles, incluant le lit. En voyant la photo, il est persuadé qu'elle a ramené les punaises du condo de l'amie qui l'hébergeait, dans le Plateau Mont-Royal.

L'exterminateur est de l'avis contraire. Sous le sommier, il découvre trois foyers de jeunes punaises. Quand elles se reproduisent, cela signifie qu'elles s'alimentent sur place depuis un certain temps. Et Madame n'a subi aucune piqûre.

La nouvelle propriétaire retourne squatter chez son amie. Elle accepte que le syndicat de copropriété prenne en charge l'extermination et l'inspection des logements adjacents. Elle est prévenue que la facture lui sera refilée. Total: 1032 $.

Elle appelle aussi Got-Junk, pour se débarrasser du lit au plus vite.