La maison à toute épreuve: bien gérer les infiltrations futures

Les fourrures (lattes de bois) doivent toutes être disposées à la verticale, afin de créer un jeu d'air qui permet une évacuation de l'eau et de l'air humide.

Dans le passé, beaucoup d'entrepreneurs ont placé des fourrures à l'horizontale au bas des murs et au-dessus des fenêtres. Erreur. Tirée par la gravité, l'eau qui pénètre est bloquée par ces obstacles horizontaux, qui empêchent aussi la circulation d'air dans les murs. «L'humidité est emprisonnée, et ça fait gondoler les revêtements extérieurs», explique Éric Robert.

L'eau qui réussit à pénétrer doit pouvoir glisser jusqu'au bas du mur. Sur les revêtements de maçonnerie, elle en ressort par des chantepleures (des fentes verticales dans le mortier, toutes les trois briques). Avec les autres types de parement, la cavité de drainage doit se terminer par un espace entre le bas du revêtement et la fondation. Mais qu'arrive-t-il quand l'eau se bute au sommet d'une porte ou d'une fenêtre?

Portes et fenêtres

«On a beaucoup défait de fenêtres dont le cadrage était pourri et infesté de fourmis charpentières», dit Éric Robert, dont l'entreprise accepte parfois des mandats de rénovation.

Les portes et fenêtres sont les points faibles de l'enveloppe du bâtiment. Quand ils sont mal installés, l'eau s'infiltre par les cadrages. Trop d'entrepreneurs se fient entièrement au calfeutrant pour stopper l'eau. Le jour où ils se fendillent et l'eau pénètre, la pourriture s'y met en peu de temps.

Avant d'installer les portes et fenêtres, Éric Robert place une membrane autocollante de 10 cm sur tout le pourtour des ouvertures dans la structure qui serviront à les accueillir. «L'air et l'eau ne peuvent plus du tout passer par ici», dit-il.

L'assemblage du solin qui coiffe les portes et fenêtres est plutôt complexe. Sous forme de tôle ou de membrane, le «solin de tête» dirige l'eau qui viendrait de la cavité de drainage vers un larmier d'où elle s'égouttera suffisamment loin de la surface de la fenêtre.