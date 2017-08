La maison à toute épreuve: du plancher au toit, en une journée

Des travailleurs qui assemblent des murs à coups de marteau pneumatique et les mettent en place à bout de bras, ça se voit encore. Mais pas sur les chantiers d'Éric Robert, entrepreneur en construction résidentielle.

En cette journée du milieu de l'été, Éric Robert nous invite à assister au spectacle de l'érection d'une maison de deux étages, à Beloeil.

À 9 h, la grue vient tout juste de terminer de déposer les quatre modules de planchers sur les fondations. En fin d'après-midi, le grutier et les cinq ouvriers auront complété l'installation des planchers, des murs et du toit.

«En 2017, c'est comme ça qu'on construit. On a une charpente qui est montée, et le conteneur à déchets n'arrivera que la semaine prochaine, quand on finira l'intérieur.»

La majorité des maisons neuves au Québec sont désormais construites avec des sections de planchers et de murs assemblées en usine. C'est rapide et précis. Il y a peu de gaspillage de matériaux et de rebuts sur le chantier. Le résultat final est de qualité supérieure.

Certains entrepreneurs continuent de construire les charpentes sur place. Les solives de plancher sont placées une à une. Les murs sont assemblés à partir de pièces de bois livrées en vrac. Seules les fermes de toit arrivent déjà assemblées. Il faut au moins une semaine pour ériger une telle maison, de manière traditionnelle.

La pluie peut tout mouiller. Les travailleurs doivent déployer d'importants efforts physiques pour manipuler le bois et soulever des portions de charpente. Les risques de blessure et d'accident sont élevés.

«Les travailleurs n'attendent jamais que les matériaux s'assèchent avant de poursuivre, dit Éric Robert. Le pire, c'est à l'approche de l'hiver. L'eau de la pluie est emprisonnée dans les murs, elle gèle, il y a condensation, puis apparaissent les moisissures.»