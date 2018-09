Universitaires cherchent appartements

De bons locataires

Pour les propriétaires, les étudiants sont en général de bons clients. Mais encore faut-il savoir répondre à leurs besoins particuliers, expliquent trois observateurs du marché.

Martin Messier, président de l'Association des propriétaires du Québec

«Les étudiants sont une bonne clientèle pour les propriétaires. Les immeubles près des universités se louent très rapidement, et normalement à bon prix. Les étudiants cherchent la proximité. En s'éloignant, il faut qu'ils soient prêts à payer en temps ce qu'ils ne paient pas en argent. Souvent, ils vont préférer louer un grand logement à plusieurs, pour 1500 $ par mois mais plus près, plutôt que d'être tout seul pour moins cher, plus loin. La capacité d'interagir avec des collègues entre aussi en ligne de compte.»

En ce qui concerne le paiement du loyer, M. Messier indique que les parents sont souvent appelés à cautionner pour leurs enfants.

Conseil aux proprios qui veulent louer aux étudiants: «Si mon logement est dans le coin de McGill et Concordia, je vais m'assurer que mon annonce sera diffusée aussi en anglais, et ailleurs qu'au Québec, par exemple aux États-Unis. Les étudiants étrangers sont très nombreux dans les universités anglophones. Je vais m'assurer d'inscrire sur l'annonce le temps à pied, et le temps en transports en commun si le logement est un peu plus loin. En transports en commun, le marché s'élargit.»

Dolores Otero, directrice du centre de services d'accueil et de soutien du centre socio-économique de l'UQAM

«Ici, à l'UQAM, nous avons plus de 3000 étudiants étrangers. Bien souvent, ce sont des jeunes au début de la vingtaine, qui partent pour la première fois de chez leurs parents. On fait des webinaires pour leur expliquer comment ça fonctionne pour se loger. Il y en a qui viennent d'avance avec leurs parents pour s'installer, mais il y en a qui arrivent avec leurs valises dans le bureau, en se disant: maintenant qu'est-ce que je fais? Les résidences universitaires partent vite. Nos étudiants étrangers aiment aussi beaucoup la colocation. Pour ce qui est des secteurs recherchés, tous les Français veulent aller dans le Plateau, mais on leur dit qu'ils vont payer très cher. On leur mentionne qu'en s'éloignant un peu, mais en étant près d'un métro, c'est moins dispendieux. On a une banque de logements, on publie des annonces, le roulement est bon, on ne reste pas longtemps avec des offres.»

Bernard Deschamps, président de Gestion Innobel, propriétaire et gestionnaire d'appartements, notamment près de l'Université de Montréal

«On a trois propriétés sur Édouard-Montpetit. Je ne dirais pas que les étudiants sont la clientèle particulièrement recherchée, mais on annonce et, par défaut, on a beaucoup d'étudiants, surtout dans deux des trois propriétés. C'est une bonne clientèle. On a une forte proportion d'étudiants étrangers. Ils n'ont pas forcément d'expérience de crédit au Canada, mais on a le système de paiement autorisé dans leur compte. La clientèle étudiante est aussi facile que n'importe laquelle. Ma devise c'est: les bons propriétaires attirent les bons locataires.»

D'où viennent les étudiants étrangers?

La Chine est le pays qui envoie le plus d'étudiants au Canada. Ils comptent pour 28 % des étudiants internationaux. L'Inde est au deuxième rang, avec 25%; 4 % des étudiants internationaux sont originaires de France et 3 % viennent des États-Unis.

__________________________________________________________________________

Sources: Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et Bureau canadien de l'éducation internationale