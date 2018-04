Copropriété: vieillir ensemble

C'est le rêve de plusieurs: vieillir à la maison, entouré de ses proches. En transformant une ancienne caisse populaire en copropriétés, un groupe d'amis avait cette idée en tête. Et 15 ans plus tard, l'aventure se poursuit dans l'enthousiasme.

Il y a 15 ans, sept amis alors dans la quarantaine et la cinquantaine ont transformé une ancienne caisse populaire en immeuble de copropriétés. Aujourd'hui encore, complicité et énergie contagieuse caractérisent la vie dans ces cinq unités d'habitation.Ils l'ont précisé à plus d'une reprise en entrevue: leur concept n'a rien d'une commune ni d'une secte. Il s'agit plutôt d'un édifice dans lequel les copropriétaires se connaissent depuis plus de 20 ans, voire 40. Des amis qui s'apprécient, s'entraident parfois et se fréquentent souvent.

Origine du concept

L'idée a d'abord été suggérée par Claude Plante, qui avait déjà acheté et habité un immeuble avec des amis à Québec et retenté le coup des années plus tard à Montréal. Des expériences suffisamment positives pour qu'il ait envie de se lancer avec six autres amis au début du millénaire.

«En 2002-2003, on se demandait comment on allait vieillir et on pensait tous à un projet du genre. Nous étions trois à y songer d'un côté et quatre d'un autre, alors on a décidé de se réunir», explique Claude Plante.

Leurs objectifs principaux: vivre près les uns des autres et faire plusieurs activités ensemble, tout en ayant leurs unités respectives. Et ce, sans déménager dans la même tour de condos. «On voulait une construction qui nous permettrait de créer cinq appartements originaux qui nous conviennent, sans être trop nombreux», explique Jean Lepage.

Il n'y a aucune règle dans le projet qu'ils ont nommé Solano. Aucune obligation à passer du temps ensemble. Aucune tâche assignée. «Chacun fait ses affaires, précise Esther Gaudreault. Si on a du temps pour être ensemble, on le fait, sinon, ce n'est pas grave.»

Cela dit, certaines habitudes sont plus simples à prendre dans une telle situation. «Presque tous les matins, Réjeanne et moi, on prend un café ensemble», souligne Christiane Miville-Deschênes.

Critères de recherche

On pourrait imaginer qu'il a été complexe de trouver un quartier, une rue et un immeuble qui convenaient aux besoins de sept personnes différentes. Pourtant, la recherche a été faite selon des critères qui faisaient l'unanimité: un bâtiment permettant la création de cinq unités, une rue peu passante, la possibilité de créer un vrai jardin et six stationnements. «Ces contraintes faisaient en sorte qu'on visualisait très rapidement ce qui fonctionnerait ou pas quand on visitait», dit M. Plante. «Toutes les fins de semaine, on faisait des visites, ajoute Mme Miville-Deschênes. On en a vu beaucoup avant de trouver le bon!»

Ils sont finalement tombés sur la perle rare dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie. «À l'époque, Desjardins annonçait qu'elle se départait de certains édifices et les immeubles apparaissaient sur le marché immobilier.»

Par contre, l'achat de l'édifice impliquait de garder la caisse populaire comme locataire pendant près d'un an et de conserver un guichet automatique fonctionnel pendant au moins cinq ans. «On l'a gardé pendant neuf ans finalement», révèle M. Plante, dont l'unité était adjacente au guichet.