Thetford Mines: le vent tourne... en mieux

En 2017, Thetford Mines était la ville où le prix moyen des propriétés était le plus bas au Québec, affichant même une baisse de 9 % par rapport à 2016, selon la Fédération des chambres immobilières du Québec. Toutefois, la situation économique et immobilière de cette agglomération de Chaudière-Appalaches se porte mieux.

Il fallait en moyenne débourser 104 518 $ pour acheter une propriété unifamiliale à Thetford Mines, une municipalité qui subit encore les effets des bouleversements économiques des années 80 et 90. «Les mines ont fermé les unes après les autres et on a assisté à un exode de la population, rappelle le maire Marc-Alexandre Brousseau. Ça fait plusieurs années qu'on est dans le bas du palmarès immobilier.»

En comparant Thetford Mines à Sept-Îles et à Baie-Comeau, deux villes aux populations presque identiques et dont l'économie a également été touchée par les difficultés des grandes industries, on remarque que le coût moyen des propriétés unifamiliales était tout de même plus élevé sur la Côte-Nord en 2017: 194 277 $ à Sept-Îles et 146 925 $ à Baie-Comeau.

Cela dit, la moyenne d'âge à Thetford Mines (48 ans) est la plus élevée des trois. Le maire Brousseau précise d'ailleurs que la population de la ville est composée à 25 % de citoyens âgés de 65 ans et plus, une situation qui a mené à l'ouverture de deux énormes résidences pour personnes âgées en juillet 2016 et qui explique la baisse des prix de 2016 à 2017. «Près de 300 personnes ont vendu leur maison d'un coup! Ça a créé un boom... du côté de l'offre.»

Une situation à l'avantage des acheteurs, selon Audrey Bergeron, courtière au Groupe Sutton. «C'est bien pour les jeunes qui veulent acheter leur première maison ou ceux qui reviennent en région. Je vends beaucoup à des gens partis dans les grands centres quand les mines ont fermé et qui reviennent ici à la retraite.»

Regain économique

D'autres découvrent le secteur, attirés par un regain économique incontestable. «Notre économie roule à pleine vapeur, affirme le maire. Habituellement, on délivre environ 35 millions de dollars de permis de construction par année, alors qu'on approche les 370 millions sur cinq ans, tant du côté industriel, commercial que résidentiel.» Il cite la création du plus gros lotissement immobilier de l'histoire de la ville et la construction d'un centre des congrès, d'un hôtel et de deux restaurants.