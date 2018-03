Chalets de luxe: l'évasion totale

Loin de la ville et des curieux, les résidences secondaires haut de gamme accueillent à la fois les acheteurs les plus fortunés et les locataires qui osent se payer un petit luxe, le temps d'un week-end.

DES «CHALETS» DE RÊVE, SUR MESURE

Lorsque l'on magasine pour une résidence secondaire ou un chalet haut de gamme, le bord de l'eau, les pentes de ski et la quiétude sont au haut du palmarès des demandes. Les acheteurs sont pour la plupart québécois et se procurent ces havres de paix pour s'évader de la ville.

Qu'est-ce que le haut de gamme? Pour Anne Turcotte, courtière immobilière chez Engel & Völkers, le haut de gamme se définit par une résidence dont le prix est supérieur à 1 million. «Pour la grande région de Québec, on voit même apparaître des résidences secondaires de 2, 3 ou même 4 millions», dit-elle.

Il s'agit de maisons dont la superficie peut atteindre 6000 pi2, avec plusieurs chambres, plusieurs garages, des équipements technologiques sophistiqués, des salles de cinéma maison, au moins une piscine creusée, une cuisine très raffinée, etc.

«On recherche l'aspect chalet, hauts plafonds, boiserie. On commence à voir des propriétés beaucoup plus épurées, très contemporaines, à toit plat, ajoute Louis-Charles Ménard, courtier immobilier agréé chez RE/MAX Laurentides. Les gens veulent se retrouver en nature, mais avec des murs de fenêtre. C'est la tendance en ce moment.»

Piscine à débordement qui fonctionne toute l'année, garage avec rampe d'élévation pour augmenter la capacité de stationnement, cuisine digne d'un grand restaurant, cellier assez grand pour y tenir des réceptions et des dégustations, un ascenseur, une entrée véhiculaire chauffante, il n'y a tout simplement pas de limites dans le marché de la résidence secondaire haut de gamme.

Mais tout ça fait aussi augmenter les coûts d'entretien. «Des résidences comme celle-là peuvent coûter entre 50 000 et 100 000 $ annuellement, juste en employés, assure Anne Turcotte. Souvent en couple, ce sont des gens qui vivent sur place, dans une maison à part, et qui s'occupent de l'entretien intérieur et extérieur.»

Plus d'offres que de demandes

Les gens qui se permettent de telles résidences secondaires ne pensent pas à la revente et les acheteurs se font rares. «Ils construisent ou aménagent de telles résidences parce qu'ils en ont envie. Ils ont largement les moyens. À la revente, ce sont des maisons qui peuvent rester longtemps sur le marché, prévient Mme Turcotte. L'acheteur est aussi unique que la maison peut l'être.»

Et les intéressés ont du choix, comme le souligne M. Ménard. «Il y a un bon inventaire pour ce segment du marché, précise-t-il. Les coûts de construction sont tellement élevés que les gens vont préférer acheter et rénover plutôt que construire. Combien de fois on a vu des constructions neuves dans le haut de gamme que l'on n'arrivait pas à revendre au prix coûtant. Il y a de bonnes occasions à faire pour les acheteurs sérieux qui font de bonnes démarches de recherches et d'analyses.»

Les étrangers se font discrets

Les gens qui peuvent se permettre une deuxième résidence dont la valeur frôle ou dépasse le million de dollars ont la capacité de mettre une mise de fonds substantielle. Et pour la plupart, ils sont québécois.

«Nous avons des acheteurs étrangers, mais pas autant qu'on pourrait le croire, explique Patrick Juanéda, de l'agence Via Capitale Rive Nord. À la suite de l'entrée en vigueur de certaines règles ailleurs au pays pour empêcher les étrangers de venir faire de la spéculation, on se demandait si cela allait avoir un impact ici, mais nous n'avons pas remarqué d'augmentation.»

Toutefois, du côté de Engel & Völkers, on remarque une tendance à la hausse auprès de la clientèle asiatique pour la région de Québec. Anne Turcotte estime qu'il y a eu trois fois plus de ventes à des acheteurs chinois en 2017, comparativement à 2016. «Ils sont de gros joueurs sur le marché. Ils s'installent d'abord à Montréal, puis ils cherchent une résidence secondaire près d'un lac à une distance raisonnable de la ville. Ils ne sont pas encore très familiers avec le secteur de Québec, mais ça se développe», affirme-t-elle.

De leur côté, les Européens qui tombent amoureux du Québec n'hésitent pas à acheter non plus. «Ils investissent beaucoup: de gros chalets complètement en nature, vers Portneuf, par exemple. Tout est fait en fonction des loisirs de plein air et de villégiature, poursuit Anne Turcotte. Ils vont privilégier la nature, la tranquillité, la rusticité, le côté sauvage. Il s'agit souvent de secteurs très isolés et intimes, fermés par des barrières, comme des clubs privés.»

Acheter en ligne

Les propriétés mises en vente par les courtiers de Engel & Völkers sont affichées sur près de 180 sites web partout dans le monde. Pour Anne Turcotte, les transactions numériques outre-mer pour une résidence secondaire n'ont plus rien d'exceptionnel. «Les acheteurs commencent d'abord par prendre rendez-vous avec nous, souvent dans le cadre de vacances, explique-t-elle. Nous les prenons complètement en charge. De l'aéroport à l'hôtel, on les amène avec nous, on leur fait découvrir les bonnes adresses, les bons restos, ils visitent les propriétés et comparent les produits.» De retour à la maison, les acheteurs potentiels ont tout en main pour prendre une décision et la suite se fait à distance.