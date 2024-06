Situées dans le Quartier des spectacles, en plein cœur de l’effervescence montréalaise, les tours jumelles du complexe Maestria dominent leur environnement. Elles ont dévoilé cette semaine leur passerelle, trait distinctif d’un ensemble élégant qui vient métamorphoser le visage de la ville.

Dans le paysage urbain et animé de la place des Festivals, les colonnes imposantes du projet Maestria – 58 étages pour l’une et 61 pour l’autre – se présentent comme le plus important projet résidentiel à usage mixte de la province avec un espace commercial de 25 000 pi⁠2 à sa base (40 000 pi2 d’espaces de bureaux et 24 000 pi2 d’espaces commerciaux) et 1742 unités résidentielles en hauteur qui comprennent des appartements locatifs, une majorité de condos et quelques appartements terrasses.

Entre les deux géants de verre, un trait d’union agit comme liant et fait en sorte que le complexe revêt un caractère unique. Cette bande transversale en acier de 125 000 livres, soit plus que le poids d’un Boeing 737, peut accueillir 1700 personnes et est la plus haute passerelle jamais construite dans le secteur résidentiel au Québec.

Piloté par le promoteur immobilier Devimco, en collaboration avec quatre autres acteurs du milieu, dont la firme d’architecture Lemay et le studio de design BlazysGérard, Maestria est déjà lauréat de plusieurs prix et a remporté l’or aux Grands Prix du design 2023. À terme, ce complexe de 730 millions de dollars pourra accueillir 2500 résidants. « Ça représente environ la population de Cap-Chat, en Gaspésie. C’est ce qu’on appelle créer une ville verticale », affirme Marco Fontaine, vice-président chez Devimco.

Là où Montréal palpite

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE La passerelle est un vaste corridor qui relie les deux tours du Maestria.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le 26 e étage, où est positionnée la passerelle, est occupé par différents lounges qui peuvent aussi servir d’espaces de travail partagés.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE À terme, la passerelle sera surmontée d’une promenade extérieure avec terrasse. 1 /3





Amorcé en 2017, le projet est situé dans un endroit névralgique, à l’une des intersections les plus fréquentées et les plus populaires de Montréal. Le complexe s’insère par ailleurs parmi des bâtiments qui ont une signature architecturale forte.

Il était évident qu’on amorçait un projet qui allait transformer le visage de la ville. On a cherché à se distinguer sans s’imposer. Marco Fontaine, vice-président chez Devimco

La stratégie a été d’aller chercher une volumétrie très épurée avec deux tours monolithiques qui se répondent et dont le revêtement de verre reflète à la fois la lumière et l’environnement, fait valoir William Atkinson, directeur de l’architecture et de l’intelligence immobilière chez Devimco. Des loggias rythment et pixélisent chacune des façades et participent à l’esthétique du bâtiment. « On voulait offrir aux résidants la possibilité d’être aux premières loges du Quartier des spectacles. Chacun a son propre balcon en saillie, comme une loge au théâtre, ce qui permet d’avoir le quartier des festivals à ses pieds. »

L’intention était d’offrir un bâtiment emblématique à la ville. Certains signes ne mentent pas. « Les tours ne sont pas finies qu’on voit des gens se prendre en photo dans la rue et lever les bras comme s’ils tenaient la passerelle. On y voit un signe que les gens connectent avec le projet et on en est fiers », ajoute le directeur de l’architecture.

Le défi d’une passerelle

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Les occupants seront aux premières loges des spectacles en plein air.

D’un point de vue technique, l’intégration d’une passerelle d’acier entre deux bâtiments, et à plus de 100 mètres (325 pieds) de hauteur, ne se concrétise pas sans quelques prouesses techniques. « On a deux tours très hautes et fines qui doivent garder un certain degré de flexibilité pour bouger lorsqu’elles sont soumises aux vents ou à des forces sismiques », explique William Atkinson. La solution cogitée avec la firme de génie NCK a été d’attacher la passerelle à l’une des tours et de l’appuyer sur l’autre avec un joint de dilatation.

Un autre défi de taille était de manœuvrer cette passerelle sur un chantier qui laisse peu de liberté de mouvement et à des hauteurs exposées à des vents importants. Trouver la bonne fenêtre temporelle – un matin clément d’avril, à l’aube – et exécuter la tâche rapidement était crucial : un exercice de précision qui a exigé une fine orchestration.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE La vue à partir de la passerelle du Maestria devant la Place des Arts

Le toit de la passerelle sera accessible éventuellement et deviendra une promenade avec terrasse où les résidants pourront bénéficier d’une vue extérieure sur le secteur des spectacles et le Vieux-Port. Maestria est le premier bâtiment résidentiel campé sur la place des Festivals et une occasion, pour ses résidants, de vivre le Quartier des spectacles toute l’année.

L’une des forces du projet, souligne-t-on chez Devimco, est de créer un environnement qui favorise une mixité d’usages et d’utilisateurs. « En raison de l’envergure du complexe, il était important pour nous de favoriser un sentiment d’appartenance et d’offrir des lieux de rencontres et de socialisation aux résidants », souligne le directeur de l’architecture. Les aires communes rappellent la vocation du quartier avec un studio de création, une salle de cinéma, une bibliothèque, une cuisine commune et un piano-bar qui est un clin d’œil au Festival de jazz. S’y ajoutent une salle de golf, des piscines et un circuit de spa scandinave.

Le projet est déjà occupé ou loué à près de 76 % et sera finalisé en 2025. Les prix vont de 1500 à 3900 $ par mois pour la location, de 526 000 à 1 100 000 $ pour les condos et commencent à partir de 2 219 000 $ pour les appartements terrasses.

Consultez le site de Maestria