Propriété de la semaine: tranquillité à Valcartier

La propriété la plus consultée sur le site Centris cette semaine est une maison à étage de 10 pièces, dont 3 chambres, qui se trouve sur un terrain de 40 300 pi 2 , au beau milieu de la nature à Saint-Gabriel-de-Valcartier.

Construite en 2010, elle affiche un décor à la fois contemporain et rustique. Le sous-sol fait plus de 6 pi et compte une entrée indépendante.

À 25 minutes de la station de ski de Stoneham et à 45 minutes du Vieux-Québec.

Prix demandé: 289 900 $.

Consultez la fiche de la propriété: https://www.centris.ca/fr/maison~a-vendre~saint-gabriel-de-valcartier/11704086?view=Summary