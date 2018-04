Planter un arbre comme à Versailles

«Si on ne taille pas un arbre, on risque que des branches se touchent, provoquant des plaies dans l'écorce qu'on ne voit pas et qui permettent à des maladies ou des insectes de s'infiltrer dans l'arbre», explique Sylvain Parrot.

Quel est le conseil le plus important à suivre pour avoir des arbres en santé chez soi?

«Les gens font toujours l'erreur de planter les arbres trop près les uns des autres ou d'une maison, sans penser à la taille qu'ils auront à long terme. Il faut laisser au minimum huit mètres entre deux arbres ou un arbre et un édifice.»

Faut-il absolument tailler les arbres?

«Oui, tranche Sylvain Parrot, catégorique. Si on ne taille pas un arbre, on risque que des branches se touchent, provoquant des plaies dans l'écorce qu'on ne voit pas et qui permettent à des maladies ou des insectes de s'infiltrer dans l'arbre. Les gens ont aussi trop souvent des scrupules à abattre des arbres qu'il faut abattre.»

Quelle est la meilleure période pour tailler un arbre?

La taille doit être faite au début de l'automne, quand la sève est descendante. Si on coupe en hiver, il n'y a pas de sève pour cicatriser la plaie; si on coupe au printemps, il y aura un surplus de sève qui sortira de la plaie et qui attirera les insectes.