Laval, capitale du poinsettia

Le poinsettia est la plante par excellence du temps des Fêtes. Comme il s'agit d'une espèce tropicale, c'est dans d'immenses serres que poussent les plants destinés au marché québécois. Et c'est à Laval, au coeur du village de Sainte-Dorothée, que se trouve le plus grand producteur de la province.

On est littéralement soufflés quand on entre dans la serre située derrière le centre de jardin de la ferme Grover. Les plantes, d'un rouge vif, s'étendent à perte de vue. «Attendez de voir les autres serres, c'est bien plus impressionnant», confie Guillaume Grover, sourire en coin. En tout et pour tout, ce sont 260 000 plants qui ont été semés il y a près de six mois, couvrant une superficie de plus de 380 000 pi2.

La ferme horticole fournit aujourd'hui près de 300 magasins au Québec et en Ontario, de Gaspé à Pembrooke. On parle de toutes les épiceries Loblaws, Provigo et Maxi, des quincailleries Home Depot de même que de plusieurs centres de jardin.

«À l'époque, on faisait principalement la culture de légumes et de maïs, nous n'avions que quelques petites serres, raconte Édith Frigon, qui a repris les rênes de la ferme familiale en 1983 avec son conjoint Jean-Claude Grover. Et pendant l'hiver, on faisait du déneigement avec notre équipement agricole.» C'est en revendant une partie de ce matériel que la famille a décidé de se lancer dans la production de poinsettias, en 2003. «On a commencé avec une petite quantité, se rappelle Guillaume, aîné de la famille de cinq enfants. On a contacté de petits commerces, mais on a été contraints de jeter la moitié de la production, faute de clients. Ç'a été difficile de faire notre place, il y avait beaucoup de compétition. Mais on a persévéré et ç'a débloqué l'année suivante.»