Une maison de l'avenir en compétition internationale

Peut toutefois être appréciée: la division de l'espace intérieur, séparé en deux pour offrir une grande flexibilité. Les deux sections pourraient être occupées par une seule famille ou par une jeune famille désirant habiter près de parents âgés. La partie à l'arrière pourrait aussi servir de bureau à domicile ou de logement pour des clients Airbnb.

Le rez-de-chaussée étant étroit et profond, un grand soin a été accordé à l'éclairage naturel des pièces. À noter, par exemple, le puits de lumière au-dessus de l'escalier situé au coeur de l'habitation, ainsi que l'immense apport en luminosité de la spacieuse terrasse à l'étage.

Financement de 250 000 $

TeamMtl a attiré l'attention d'Hydro-Québec, qui a décidé de parrainer l'équipe et de lui verser 250 000 $.

«Tout ce qui est lié à la domotique, à l'intégration de nouvelles technologies et à l'énergie solaire va faire partie de la maison de l'avenir, indique Louis-Olivier Batty, porte-parole de la société d'État. C'est l'avenir et on veut être prêt. On peut être fier de voir le talent du côté universitaire et le leadership exercé du côté énergétique.»