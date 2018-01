 Accessoires en 2018: cocooning et authenticité 

Côté déco en 2018, on poursuit sur la lancée du cocooning, mais on recherche aussi de l'authenticité, notamment avec tout ce qui est local et fait main.

Chandeliers suspendus

En plein dans la mouvance danoise du hygge, les chandeliers seront partout en 2018, prédit Sophie Leclair, propriétaire de la boutique Chez nous chez vous à Saint-Lambert. « Ça vient créer une lumière plus intime, plus chaleureuse », note-t-elle. Aussi, le chandelier sort de la table : « Je vais même recevoir des chandeliers suspendus qu'on fait juste accrocher comme un petit lampion. »

Formes géométriques

Selon Sophie Leclair, les formes géométriques feront aussi un retour au cours de l'année à venir. Ces formes se retrouveront tant sur les textiles et les vases que sur les affiches.

Verdir, plus que jamais

Les gens continuent de verdir leur intérieur. « Les plantes, on en prend soin, dit Sophie Leclair. On intègre davantage les jardins intérieurs dans nos maisons. On veut plus de plantes, de terrariums... Ça rend une pièce chaleureuse, aussi. » D'ailleurs, on n'a pas fini de voir les cactus et les plantes succulentes ! De petits nouveaux font aussi leur apparition, comme les murs végétaux.

Tropical et macramé

Parlant de végétaux, le style tropical sera encore à la mode, ainsi que la mouvance bohème, soutient Trécy Martel, porte-parole des magasins Zaxe. « Le macramé et tout ce qui est naturel, il va y en avoir à la tonne. Beaucoup de pompons, aussi ! »

Fabriqué chez nous

Tout ce qui est local et fait main, comme les produits Dans le sac (fabriqués à Montréal) devrait continuer de prendre de l'ampleur en 2018. « Les gens optent de plus en plus pour les produits de petits créateurs, qui gardent l'empreinte de l'artisan qui les a faits », croit Barbara Vigier, cofondatrice du blogue et de la boutique en ligne Nouveau Rivage. La même tendance s'observe chez Zaxe, qui possède deux magasins, un à Laval et l'autre à Brossard. « Il y a vraiment un essor pour les compagnies québécoises », confirme Trécy Martel.