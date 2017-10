 ExpoHabitation d'automne à la fine pointe des tendances 

La designer d'intérieur Emilie Cerretti, porte-parole de l'exposition, s'est associée avec Ébénisterie Richard & Levesque pour créer une cuisine reflétant les dernières tendances. Le mélange de matériaux et de finis mats et lustrés donne un look raffiné.

Nombreuses innovations

Pour la première fois au Québec, par ailleurs, Best Buy Canada fournira l'occasion de découvrir toutes sortes de nouvelles technologies, qui seront intégrées dans une habitation intelligente. Celles-ci suscitent de plus en plus d'intérêt et s'immiscent pratiquement partout, que ce soit dans l'éclairage, le système de chauffage, les serrures et les sonnettes, les électroménagers, les stores horizontaux, etc. L'assistant personnel à commande vocale de Google Home pourra aussi être mis à l'épreuve, assure Christine Tam, porte-parole de l'entreprise.

Outre la domotique, la visite du salon permettra de découvrir les innovations dans de nombreux domaines: les électroménagers, le mobilier, les matériaux de construction, les tuiles et céramiques, la décoration, etc.

Emilie Cerretti, porte-parole de l'exposition, s'est associée cette fois-ci avec Ébénisterie Richard & Levesque pour créer une cuisine reflétant les dernières tendances. «L'îlot est très présent, explique la designer d'intérieur. Il y a un mélange de matériaux et de finis mats et lustrés, pour un look raffiné. Les fours sont encastrés dans un cabinet en noyer pour les faire ressortir. Les armoires et les tiroirs ne sont pas tous pareils. C'est moins massif.»

Dans une première étape vers la création d'une section vouée à l'investissement immobilier, l'homme d'affaires Luc Poirier a été invité à donner une conférence, tirée de son livre Voir grand. Celle-ci s'ajoute à celles présentées par DuProprio sur l'achat et la vente d'une propriété.