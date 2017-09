FFM: le Grand Prix des Amériques à Et tout à coup à l'aube

Le film chilien Et tout à coup à l'aube (Y De Pronto El Amanecer) de Silvio Caiozzi a remporté hier soir le Grand Prix des Amériques du 41 e Festival des films du monde.

Pour ce cinéaste vétéran, il s'agit d'un second prix en 17 ans au festival montréalais, lui qui était reparti de l'édition de 2000 avec le trophée de la meilleure mise en scène pour Coronación.

L'oeuvre de 195 minutes raconte le retour, après 45 ans d'absence, de Pancho Veloso (Julio Jung), écrivain à potins, dans sa ville natale de Patagonie où il s'était retrouvé en danger de mort sous le régime de Pinochet.

«À mes deux visites ici, je repars très heureux, a dit M. Caiozzi en entrevue à La Presse. Mon long métrage porte sur l'humanité et la capacité des êtres humains à se reconstruire.»

«Tout le jury a eu un coup de coeur pour le film», nous a confié le cinéaste et membre du jury Roger Cantin. «C'est un vrai chef-d'oeuvre, avec un souffle à la Amélie Poulain. L'histoire explore un sujet très sérieux, mais d'une façon très humaine.»

C'est M. Cantin qui, en l'absence de la présidente du jury, Fanny Cottençon, a présenté le prix. Cette dernière est retournée en France dimanche soir après la délibération des trois membres du jury rassemblés à Montréal (les deux autres ont envoyé leurs choix par courriel). Mme Cottençon devait jouer au théâtre à Paris dès le début de la semaine, nous a expliqué le président du FFM, Serge Losique.

Dans un message lu par M. Losique, la comédienne française a dit avoir passé «de très beaux moments cinématographiques » à Montréal, qu'elle visitait pour la première fois. «Le Festival porte bien son nom: une magnifique ouverture sur le monde, a-t-elle dit. Notre palmarès est à l'image de cette diversité.»

En dépit de cette absence et de toutes les aspérités associées au festival depuis des années, il faut quand même reconnaître que la soirée d'hier était de bon ton et que le public était nombreux. Le parterre de l'Impérial étant bien rempli, il a fallu ouvrir le balcon.

En fin de cérémonie, un Serge Losique tout de noir vêtu et toujours aussi sûr de lui et de la pérennité de son festival a annoncé les dates des deux prochaines éditions! Il s'agit du 23 août au 3 septembre 2018 et du 22 août au 2 septembre 2019.