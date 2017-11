Junior majeur: tu n'es plus un pee-wee, mon fils

Hier et aujourd'hui

À l'époque du tournage du film Les pee-wee 3D, Alice Morel-Michaud avait 14 ans ; Antoine Olivier Pilon et Rémi Goulet en avaient 15. Les trois jeunes acteurs bénéficiaient déjà d'une expérience professionnelle, mais le tournage d'un film prenait à leurs yeux l'allure d'une cour de récréation. Alice avait déjà incarné Aurore, enfant, dans le film de Luc Dionne, Antoine Olivier avait tenu un premier rôle dans Frisson des collines, et Rémi s'était fait remarquer dans 30 vies. Même s'ils se souviennent de s'être beaucoup amusés sur le tournage, les trois comédiens n'ont pratiquement jamais eu de doutes quant à leur vocation. «Toute ma vie, je me suis fait demander si j'avais un plan B, au cas où ça ne marcherait pas », fait remarquer Alice, maintenant âgée de 19 ans. Je n'en ai jamais eu!» Antoine Olivier Pilon évoque carrément son expérience dans Frisson des collines «comme une drogue», et Rémi Goulet, qui n'était jusque-là pas tout à fait certain de son envie d'exercer ce métier, a su «ce [qu'il voulait] faire de [sa] vie» sur le plateau des Pee-wee 3D. «Nous sommes vraiment chanceux, fait remarquer Éric Tessier, réalisateur des deux films. Cinq ans plus tard, il fait bon retrouver ces acteurs de talent qui ont décidé de poursuivre leur carrière dans ce métier. Ils auraient très bien pu décider de faire autre chose, mais ils ont tous les trois des parcours intéressants. Et ils sont bons!»

Des emplois différents

Janeau Trudel (Antoine Olivier Pilon) et son ami Joey Boulet (Rémi Goulet) évoluent maintenant pour les Saguenéens de Chicoutimi, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ils font forcément face à des épreuves plus difficiles, plus adultes, d'autant qu'étant des vedettes dans leur patelin, leurs moindres faits et gestes sont scrutés à la loupe. Et Julie, maintenant jeune journaliste sportive, doit suivre l'actualité de ses amis à la trace. Pour les trois acteurs, Junior majeur marque leur arrivée dans un univers plus mûr. «Je pense qu'on vieillit surtout aux yeux du public jeunesse, souligne Alice Morel-Michaud. Le public qui nous a connus alors qu'on avait 14 ou 15 ans va nous voir sous un autre angle. On joue maintenant notre âge, avec les enjeux que les gens de notre âge vivent, et les envies qu'on ressent. Pour ceux qui croient qu'on a toujours 14 ans, peut-être nous verront-ils sous un nouveau jour!» Pour sa part, Rémi Goulet voit venir ce changement avec joie, parce que sa personnalité d'acteur «s'installe» un peu plus. «Quand tu commences très jeune, tu ne sais pas trop quel genre de personnage on te donnera, parce que tout change très vite. Quand tu atteins l'âge adulte, ça se définit un peu plus. C'est en tout cas ce qui se passe dans ma tête. Je me dis que c'est peut-être ce que je vais faire toute ma vie.»