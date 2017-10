 Ben Affleck s'excuse pour des agissements inappropriés 

Véronique Lauzon

Dans la foulée de l'affaire Harvey Weinstein où plusieurs femmes accusent le célèbre producteur de harcèlement ou même de viol, Ben Affleck est lui aussi pointé du doigt par des femmes du milieu artistique comme Rose McGowan et Hilarie Buston. En effet, depuis Good Will Hunting, l'acteur a régulièrement collaboré avec le producteur qui fait l'objet d'accusations de harcèlement sexuel et de violence par des femmes de son milieu professionnel.

Sur Twitter, mardi, Affleck a publié un long message où il explique être fâché et triste d'apprendre les allégations contre Weinstein: «Ça me rend malade. C'est complètement inacceptable et je me demande ce que je peux faire pour être certain que ça n'arrive pas à d'autres. Nous devons protéger nos soeurs, amies, collègues et filles», a écrit Ben Affleck.

L'actrice Rose McGowan, avec qui Ben Affleck a joué dans Going All the Way et Phantoms et dont le producteur de ces films était Harvey Weinstein, n'a pas tardé à répondre pour l'accuser de mentir et affirmer qu'il était bel et bien au courant des agissements inacceptables et criminels du producteur. «MAUDIT! JE LUI AI DIT D'ARRÊTER DE FAIRE ÇA!», m'as-tu dit. (...) Tu mens.», a écrit l'actrice sur Twitter.

De nombreuses personnes ont commenté ce message, entre autres une abonnée qui a mentionné que Ben Affleck a déjà empoigné les seins de l'actrice Hilarie Buston, en direct sur MTV. Cette dernière a répondu qu'elle se souvenait très bien de ce moment alors qu'elle n'«était qu'une enfant».