Audience au plus bas pour la 70e édition des Emmy Awards

En 2017, l'événement phare de Hollywood avait été suivi par 11,4 millions de personnes. Un an plus tard, il enregistre une baisse d'environ 11 %.

À titre de comparaison, le championnat de football retransmis par NBC dimanche soir a attiré deux fois plus de téléspectateurs que les Emmy Awards, soit environ 20,7 millions.

Depuis plusieurs années déjà, la cérémonie - qui dure pas moins de trois heures - voit son audience s'effriter inexorablement.

Selon les spécialistes, de nombreux admirateurs de séries préfèrent tout bonnement regarder ces dernières sur les chaînes câblées ou les plateformes numériques, se contentant de suivre les moments forts et le palmarès des Emmy sur les réseaux sociaux.

La chaîne NBC, qui retransmettait la cérémonie cette année, a souligné dans un communiqué que son audience avait proportionnellement mieux résisté que celle des Oscars et des Grammy.

Les grands vainqueurs de la 70e édition sont Game of Thrones, sacrée meilleure série dramatique après un an d'absence, et la comédie produite par Amazon Marvelous Mrs. Maisel, qui a raflé huit statuettes.