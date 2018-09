Sarah-Jeanne Labrosse, nouveau visage à TVA

Pourquoi écouter Révolution?

Parce qu'on voyage tellement rapidement émotionnellement en une heure et demie, même si on reste dans notre sofa. Parce que c'est beau de voir des danseurs se livrer autant sur scène et qu'ils méritent qu'on les regarde avec attention.

Quel sera l'impact sur les téléspectateurs, selon vous?

Le regret assuré de ne pas déjà être inscrits à des cours de danse pour l'automne. Peu importe le style.

Quelle émission écouterez-vous cet automne?

Désolée pour le manque d'originalité, mais j'ai tellement hâte d'écouter Révolution! Sinon, L'académie saison 2, sur Club illico aussi!

Révolution, dès le dimanche 23 septembre, à 19 h 30, à TVA.