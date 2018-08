Geneviève Brouillette et Patrice Godin dans District 31

Richard Therrien

Geneviève Brouillette et Patrice Godin s'ajoutent à la distribution de District 31, cet automne sur ICI Radio-Canada Télé. «Quand on m'attaque, je me défends», envoie le lieutenant Gabrielle Simard à son confrère Daniel Chiasson (Gildor Roy) dans une nouvelle promo dévoilée sur la page Facebook de l'émission, en fin de soirée lundi.