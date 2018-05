La réponse de TVA à Occupation double

Richard Therrien

Le Soleil Le Soleil Suivre @zaptele

Trois équipes de six filles, guidées par des conseillers hautement qualifiés en organisation de partys, s'affrontent pour le coeur de cinq mâles. Voici XOXO, la nouvelle téléréalité de TVA et Vidéotron, diffusée l'automne prochain. À la suite d'un processus d'élimination, on formera le couple le plus en vue au Québec.