La nouvelle distribution de Passe-Partout dévoilée

De nouveaux visages composeront la distribution de la deuxième mouture de Passe-Partout. Télé-Québec a annoncé qu'Élodie Grenier sera Passe-Partout, Gabrielle Fontaine, Passe-Carreau, et Jean-François Pronovost, Passe-Montagne.

Par contre, les rôles de Grand-Mère et de Fardoche ont été confiés à des noms connus, Danielle Proulx et Widemir Normil, des choix inattendus et audacieux.

