Une soirée imprévisible au gala Artis

Barbe à papa et confettis pour le numéro d'ouverture

Le numéro d'ouverture, un pot-pourri d'extraits de chansons propulsés avec aplomb par Patrice Michaud, Alex Nevsky, Martine St-Clair, Yama Laurent, Marie-Ève Janvier, Sydney et Gilles Girard, se prenait aussi bien que l'arrivée du printemps. Sous le thème de l'amour, le réalisateur et metteur en scène Jean-François Blais (En direct de l'univers et plusieurs galas) a pris d'assaut tout le théâtre Denise-Pelletier et même une partie de la rue Sainte-Catherine. Il y a eu de la barbe à papa rose, des millions de confettis, des tonnes de ballons, et surtout, beaucoup de sourires chez nos vedettes du petit écran, debout au parterre, tout au long du numéro.

Gino Chouinard encore récompensé pour Salut, bonjour

Chaque fois que Fabien Cloutier présente un prix, nous passons un merveilleux moment. Lui et Élise Guilbault avaient concocté un mini-bien-cuit pour chacun des animateurs nommés dans la catégorie animateur/animatrice d'émissions de service, soit Pierre-Yves McSween, André Robitaille, Denis Gagné, Gino Chouinard et Marina Orsini. À cette dernière, ils ont dit : « Marina, ce n'est pas seulement le verbe " mariner " à la troisième personne du singulier au passé simple. Oh, non ! Ce n'est pas non plus seulement un endroit où amarrer son yacht en saison estivale. Non, Marina est aussi une émission extraordinaire où, l'autre jour, j'ai appris comment choisir le meilleur bâton de golf. » Ils ne se sont pas gênés pour les écorcher avec humour. Encore cette année, c'est Gino Chouinard, animateur de Salut, bonjour, qui a remporté la statuette.

Deux fois bravo pour Gildor Roy

Nommé dans trois catégories, Gildor Roy a remporté deux Artis, entre autres pour son rôle dans la superbe comédie Lâcher prise : « Ça n'a aucun sens ! Bravo à tous les acteurs qui étaient en nomination dans cette catégorie. C'est bien impressionnant... de vous battre ! », a-t-il dit à la blague. Il a aussi reçu les honneurs pour son rôle dans District 31. À ce sujet, le premier trophée a été remis à Magalie Lépine-Blondeau, également pour cette série dramatique annuelle de Radio-Canada. Elle semblait vraiment surprise et touchée par cette grande vague d'amour. Et que dire de Charles Tisseyre, dont le travail à la barre de Découverte a été récompensé dans la catégorie des émissions d'affaires publiques !

Ludivine Reding émotive

Ludivine Reding n'a pas retenu ses larmes en recevant le prix du rôle féminin dans une série dramatique saisonnière pour Fugueuse. Tout en beauté, la jeune actrice a remercié son équipe de lui avoir offert un rôle « féminin très fort ». Elle a ajouté : « Je suis tellement fière d'avoir participé à un projet qui sensibilise les gens à la prostitution juvénile. Fugueuse a mis en lumière une réalité que trop de jeunes filles et jeunes garçons vivent au quotidien. Il est vraiment temps qu'on arrête de se fermer les yeux et qu'on arrête de blâmer les victimes et leurs familles. Et qu'on s'attaque au coeur du problème qui est les réseaux de prostitution juvénile et leurs clients. »

Charles Lafortune fier de la diversité à La voix

Parmi les autres gagnants de la soirée : Pierre Bruneau dans la catégorie de l'animateur de bulletins de nouvelles, Dave Morissette en tant qu'animateur d'émissions de sport et Guy A. Lepage - ému par cette reconnaissance du public - dans la catégorie de l'animateur de magazines culturels et talk-shows. Pour la deuxième année de suite, Sarah-Jeanne Labrosse a été nommée artiste d'émissions jeunesse et Marc-André Grondin a gagné pour son premier rôle dans L'imposteur. Charles Lafortune, en remportant le prix de l'animateur d'émissions de variétés ou de divertissement, a indiqué qu'il ne savait pas si La voix reviendrait pour une autre saison : « Vous dire combien j'ai aimé faire ce show-là. [...] Vous dire la fierté que j'ai eue cette année d'avoir quatre finalistes issues de la diversité. Et vous dire à quel point j'étais fier du Québec, qui a voté pour Yama, une personne de couleur qui arrive de Haïti et qui l'a adoptée. Ça m'a fait du bien de voir que nous étions une société en santé, ouverte et aimante. »

Magalie Lépine-Blondeau et Charles Lafortune couronnés

Contrairement aux autres années, les vedettes nommées dans les catégories de la personnalité féminine et de la personnalité masculine l'ont appris pendant le gala. Du côté des hommes, il y avait Charles Lafortune, Gino Chouinard, Claude Legault, Vincent-Guillaume Otis et Marc-André Grondin. Chez les femmes - les chanceuses ! -, c'est une Ariane Moffatt tout en voix qui, sur l'air de What About Us de P!nk, a annoncé la nouvelle à Magalie Lépine-Blondeau, Guylaine Tremblay, Sophie Lorain, Véronique Cloutier et Mélissa Désormeaux-Poulin. Et finalement, à la fin du gala de deux heures trente, Magalie Lépine-Blondeau a été désignée reine de la soirée. « Il y a deux choses qui m'irritent lorsque je regarde un gala et que quelqu'un va au micro : c'est qu'il ne soit pas préparé et un petit peu chaud. Et là, je suis les deux », a dit l'actrice, provoquant un grand rire dans la salle. Quant à Charles Lafortune, la voix brisée, il a dit : « Je croyais que ça ne m'arriverait plus... » Il a levé son chapeau aux entreprises qui intègrent des personnes différentes, allusion à la décision qu'avait prise Walmart de congédier des personnes handicapées.