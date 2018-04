The Handmaid's Tale: l'art de la résistance

La saison 2 de The Handmaid's Tale est certainement l'une des productions les plus attendues de l'année au petit écran. Comment cette série incroyablement sombre a-t-elle réussi à obtenir un succès autant critique que populaire, et que nous réserve la société totalitaire de Gilead, alors que le scénario s'éloigne du roman de Margaret Atwood? La Presse s'est entretenue avec l'un des producteurs délégués de The Handmaid's Tale, Warren Littlefield.

Histoire d'un succès

Une critique unanime, un record de 13 nominations aux Emmys avec une récolte de 8 prix (dont celui de la meilleure série dramatique de l'année), deux Golden Globes et quantité d'autres prix ont couronné la première saison de The Handmaid's Tale, qui a frappé le petit écran dans le contexte particulier de l'élection de Donald «grab them by the pussy» Trump. Personne n'aurait pu deviner le succès d'une série dystopique aussi terrifiante, basée sur les enjeux féministes actuels. Pour Warren Littlefield, producteur délégué de la série, que nous avons joint en Californie, c'était précisément le défi. «Je crois que malgré tout ce que ce monde dystopique fait subir aux personnages, nous avons quand même un sens de l'espoir, incarné dans la lutte d'Offred, brillamment interprétée par Elisabeth Moss. Nous sentons que si elle n'abandonne pas, nous ne pouvons pas abandonner non plus.» Selon Warren Littlefield, le contexte politique a bien sûr aidé, mais il est persuadé que l'histoire aurait été puissante de toute façon. «Je crois que l'effritement des droits humains et féministes est éclairé dans le monde de Trump, ce qui nous fait sentir encore plus pertinents, mais nous ne nous collons pas obligatoirement à l'actualité.»

Extension du monde d'Atwood

Ce qui rend tous les fans curieux, c'est que cette deuxième saison commence là où le roman de Margaret Atwood se termine. L'écrivaine canadienne continue d'être consultante pour cette suite, dit Warren Littlefield. «Margaret est très enthousiaste, elle commente tous les scénarios, elle ne se gêne pas et nous donne des feedbacks. Elle soutient beaucoup notre matériel.» Et c'est pourquoi toute la production a le souci de préserver le monde imaginé par Atwood, même si, pour l'an 2 de la série, on va s'en éloigner et explorer d'autres zones. «Nous avons essayé de répondre à la question de comment tout cela est-il arrivé, explique-t-il. Comment sommes-nous passés des États-Unis d'Amérique à Gilead? Par le regard des personnages, nous en saurons un peu plus, avec des flash-backs. Dans le roman, Margaret fait référence aux colonies, et nous avons pensé que nous devions les créer, ce qui ouvre le territoire. L'expansion est le nouvel élément de la deuxième saison.»