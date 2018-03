TLMEP: le «non-couple» le plus adorable

Comment ne pas les aimer? Accueillis en roi et reine hier à Tout le monde en parle, les patineurs en or Scott Moir et Tessa Virtue semblaient ravis de s'adresser au public francophone, quelques jours avant de passer chez Ellen DeGeneres aux États-Unis. Une émission à majorité féminine, d'une grande pertinence du début à la fin.

Il ne pouvait en être autrement: on a parlé du fait que les médaillés d'or de PyeongChang ne forment pas un couple, malgré toute la sensualité dont ils font preuve sur la patinoire. «Tant mieux si vous avez cru à ces regards et à certains gestes plus osés. C'est le but. Cela dit, on a chacun notre vie personnelle», a expliqué Scott Moir, pas du tout agacé par ces croyances persistantes. Ils sont inséparables depuis 20 ans, et ils le resteront. Scott Moir a confirmé qu'ils patineraient ensemble encore au moins quelques années. Au fait, ils ont bien déjà été un couple, mais quand elle avait 7 ans et lui, 9!

> La suite sur le site du Soleil