Jean-Philippe Wauthier animera le gala des Gémeaux en solo

L'animateur avait partagé la tâche avec Éric Salvail lors des deux galas précédents. Ce dernier a toutefois suspendu toutes ses activités professionnelles à la suite d'allégations d'inconduite sexuelle qui ont été rendues publiques l'automne dernier.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on montre une scène vide et on entend un présentateur annoncer: «Mesdames et messieurs, vos animateurs, Jean-Philippe Wauthier et...». Puis, le silence.

Jean-Philippe Wauthier arrive alors sur scène et lance: «Comme je disais, je vais l'animer tout seul cette année.»

La directrice générale de la Télévision de Radio-Canada, Dominique Chaloult, a vanté «l'humour, l'audace et le sens de la répartie» de Jean-Philippe Wauthier, ajoutant que le diffuseur n'avait pas hésité à lui confier l'animation du gala télévisé.

La 33e Soirée des prix Gémeaux sera diffusée à ICI Radio-Canada Télé le 16 septembre prochain.