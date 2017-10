Stranger Things 2: encore plus étrange

Encore plus nostalgique

Il n'y a pas un décor dans Stranger Things 2 où l'on n'a pas eu le souci de «ploguer» des produits des années 80 pour séduire les geeks, quand ce n'est pas une figure connue de la même décennie. Ainsi, le nouveau copain de Joyce est joué par Sean Astin, vedette de The Goonies, dont l'esprit est célébré depuis le début de la série. On y retrouve une fête d'Halloween où les garçons sont déguisés en Ghostbusters, mais des références aussi à Alien, Gremlins (Dart la bibitte va faire des dégâts), Mad Max, un clin d'oeil au spray net de Farrah Fawcett, les walkies-talkies qui préfigurent les téléphones cellulaires, une créature surnommée Demogorgon (d'après Donjons & Dragons), les musiques de The Clash, Duran Duran, Queen, Bon Jovi, Cyndi Lauper... Mais surtout, une arcade qui va rappeler des souvenirs à tous les joueurs de jeux vidéo, avec des références à Dragon's Lair, Dig Dug, Centipede, Pac-Man... Les frères Duffer (et leurs décorateurs et accessoiristes) se payent vraiment la traite, comme on dit, pendant que sur les réseaux sociaux, les fans cherchent frénétiquement les «oeufs de Pâques» cachés dans tous les plans.

Encore deux saisons

On entre ou on n'entre pas dans l'univers de Stranger Things (comme dans le Monde à l'envers). Ceux qui aiment la proposition seront probablement comblés par cette deuxième saison, les autres resteront pareillement exaspérés devant un scénario alambiqué et tapissé de petites pointes nostalgiques. Stranger Things, c'est très «poseur», disons, mais joyeusement poseur. Deux saisons supplémentaires ont été annoncées, qui seront tournées assez rapidement, puisque les principaux comédiens, prépubères au début, sont en pleine croissance (et de plus en plus demandés au cinéma). Les frères Duffer ont avoué au Hollywood Reporter qu'ils savaient comment se terminera leur histoire, mais pas vraiment combien de saisons il leur faudra. Une chose est certaine, le Monde à l'envers risque de conserver son mystère, selon Ross Duffer. «Nous racontons l'histoire du point de vue des êtres humains, et il n'y a pas de façon qu'ils puissent vraiment connaître cet endroit.»