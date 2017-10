TLMEP: La cassette de Mélanie Joly

«J'ai été surprise parce que je n'ai jamais demandé ou souhaité la démission de Pierre Karl.»

Elle parle de cette entrevue comme décisive pour elle-même. «J'espère qu'on peut tourner la page pour reprendre nos vies en mains. C'est ça que je souhaite», a-t-elle dit à propos de toute cette histoire

«Tu sais que la lave dans un jacuzzi, ça peut te scraper un rapprochement», a prévenu Guy A. au sujet des dangers d'éruption à Bali, où est tournée Occupation double. De nature inquiète, Julie a répondu qu'un plan d'évacuation était prévu et que les candidats étaient tous au courant de la situation. La question délicate des droits d'OD, qu'Éric Salvail aurait cédés pour une bouchée de pain, est revenue. La productrice a rappelé qu'elle a découvert Éric, l'a rémunéré pour trouver ce concept, et qu'il recevra des droits s'il est vendu à l'étranger. «Moi, je suis contente d'avoir aidé Éric dans la vie», a-t-elle ajouté.

«Les bons ajustements» de Claude Julien

Claude Julien, dont la mère de 80 ans est une grande fan de Tout le monde en parle, a déjà promis, avec Marc Bergevin, une meilleure brigade défensive cette saison chez le Canadien. «Étiez-vous un peu guerlots quand vous avez fait cette promesse-là?» a demandé Guy A. L'entraîneur-chef souhaite avoir fait « les bons ajustements » et demande un temps d'adaptation avant d'obtenir des résultats.

Que pense-t-il de l'attitude et de l'entourage d'Alex Galchenyuk? «Quand t'es jeune, tu as des hauts et des bas. Ces jeunes joueurs-là doivent apprendre à devenir réguliers dans leurs efforts», a répondu Julien. Sur Charles Hudon? «Je ne vois aucune raison qu'il ne soit pas de l'équipe cette année, après un bon camp d'entraînement.» Victor Mete, qui n'a que 19 ans? «Au moment où on se parle, je dirais qu'il a de bonnes chances.» Et Jonathan Drouin prendra-t-il le rôle de P.K. Subban auprès du public? «Les gens vont vraiment l'aimer», est-il convaincu.