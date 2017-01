Sophie Cadieux: le grand écart de l'actrice et de la créatrice

Non, je ne vous parle pas de Valérie Danault, personnage au bord de la crise de nerfs et du burn-out dans la nouvelle série d'Isabelle Langlois, Lâcher prise, qui débute lundi à ICI Radio-Canada Télé. Je vous parle de son interprète, Sophie Cadieux, actrice, créatrice et acrobate médiatique, pouvant passer d'un rôle «songé» et extrême dans un théâtre de poche devant 12 personnes à un rock'n'roll endiablé aux Dieux de la danse suivis par un million de téléspectateurs, d'une chronique littéraire chez Bazzo à une mise en scène pour Pierre Lapointe à Stéréo Pop ou aux FrancoFolies.

Ce grand écart que Sophie Cadieux pratique depuis qu'elle est sortie du Conservatoire d'art dramatique de Montréal, en 2001, semble lui venir naturellement et sans grand effort, ce qui ne veut pas dire que Sophie Cadieux ne travaille pas. Tant s'en faut.

Sophie Cadieux est une bûcheuse, une travaillante, quelqu'un qui ne se repose jamais sur ses lauriers ou ses acquis et qui s'engage entièrement dans le rôle ou le projet du moment.

Je la vois arriver à travers la vitre du bar de la Cinémathèque, son éternelle tuque enfoncée jusqu'aux oreilles, les yeux rivés sur son téléphone intelligent où défilent sans doute des dizaines de textos. À ce moment précis, elle ressemble à Valérie Danault à s'y méprendre. Mais une fois entrée et assise dans le bar, l'effet Valérie se dissipera. Devant moi, il y aura cette actrice, créatrice et nouvelle mère de 39 ans, avec son sourire espiègle et la voix flûtée de la gamine qu'elle n'est plus, qui raconte toujours un peu les mêmes choses en entrevue, sans doute parce qu'on lui pose toujours les mêmes questions.

La tentation serait de voir son rôle dans Lâcher prise comme son premier grand rôle à la télé. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Les rôles à la télé, Sophie Cadieux les accumule depuis des lustres, le premier étant celui de Vanessa, qu'elle a incarnée pendant plusieurs saisons à Watatatow, puis il y a eu la Clara un brin énervée de Rumeurs, la Sylvie des Lavigueur, la Sophie de Tactik, la Geneviève de Prozac, l'Ève d'Adam et Ève - son seul véritable échec -, la Karine d'Annie et ses hommes, la comédienne dans Les beaux malaises, pour ne nommer que ceux-là. Il est vrai, par contre, que c'est la première fois que Sophie a LE premier rôle et se retrouve dans pratiquement toutes les scènes de Lâcher prise. Ce que ça change ?

«D'abord, ça demande un état d'entière disponibilité. Beaucoup d'énergie et un souci constant de continuité, très important dans ce cas-ci, puisque Valérie perd pied, qu'elle sombre, et puis, tout à coup, elle pense que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Je l'ai jouée fébrile, comme si elle était constamment à broil, mais aussi avec un sanglot et une larme, bien que même quand elle pleure, ce qui la met en tabarnak, elle ne pleure pas, elle râle.»

Un rôle complexe

Valérie Danault n'est pas un personnage léger. C'est une femme en pleine crise de folie, en état de dissociation, qui disjoncte devant nos yeux et qui se retrouve temporairement à l'asile. Pour une actrice, ce n'est pas un rôle évident à jouer, sauf peut-être pour Sophie Cadieux, qui en a vu d'autres, surtout au théâtre. Que ce soit Braidie, l'ado tourmentée et suicidaire dans Cette fille-là, ou alors le rôle de l'auteure Sarah Kane dans 4.48 Psychose, qui vient de lui valoir le prix d'interprétation féminine de l'Association des critiques de théâtre, ou celui de Nelly Arcan dans La fureur de ce que je pense, les femmes extrêmes et aspirées par le bas, non seulement Sophie Cadieux les connaît, mais elles la fascinent.

«Toutes ces porteuses de noirceur qui sont à des années-lumière de moi et qui créent dans une perpétuelle soif de destruction, je ne peux pas m'empêcher de penser que si elles vont si loin dans la noirceur, c'est qu'elles ont l'espoir d'en faire quelque chose de beau. C'est du moins ce qui m'inspire quand je les joue.»