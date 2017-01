Arnold Schwarzenegger étrillé par Donald Trump

Le président élu américain, qui prendra ses fonctions le 20 janvier et qui a accédé lui-même au rang de star aux États-Unis après avoir présenté The Apprentice et The Celebrity Apprentice durant 14 saisons, est coutumier de ces invectives ad hominem sur Twitter.

L'ancien gouverneur de Californie (2003-2011), Arnold Schwarzenegger, succède au futur président à la tête de l'émission, dont le premier numéro de la huitième saison a été diffusé lundi soir.

«Wow, les chiffres sont tombés et Arnold Schwarzenegger a été "submergé" (ou détruit) en comparaison de la machine à cotes d'écoute, DJT», a écrit le milliardaire, en finissant par ses initiales.