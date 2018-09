Frédérick Gravel, nouveau directeur artistique de Daniel Léveillé Danse

Une passation naturelle, alors que Gravel, connu pour ses oeuvres porteuses comme Tout se pète la gueule, chérie et Some Hope for the Bastards, participe au programme de parrainage mis sur pied par DLD depuis 2010, ce qui lui a permis de profiter de l'expertise immense de la compagnie en matière de diffusion et de développement.

Une mission que le créateur compte bien poursuivre, alors que M. Léveillé demeurera actif au sein de la compagnie en tant que chorégraphe et membre du conseil d'administration.