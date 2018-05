Sutra, une oeuvre suspendue dans le temps

Une pièce à matérialiser

Cherkaoui a cette impression que, d'une certaine façon, Sutra existait déjà, «dans les airs», avant même d'être créée. Il suffisait d'assembler les pièces du puzzle.

Rapidement, il pense au sculpteur et plasticien Antony Gormley, avec qui il a déjà travaillé et qu'il sait fasciné par le bouddhisme et la «multiplication d'une idée». On lui doit les 21 boîtes à hauteur d'homme, signature visuelle forte de Sutra, servant à la fois d'extension aux corps des danseurs et d'accessoires permettant de moduler une multitude de configurations mouvantes dans l'espace.

Au temple, Cherkaoui travaille beaucoup avec les moines et s'inspire de mouvements et figures traditionnels du kung-fu pour en faire la matière chorégraphique de Sutra. Mais, à quelques semaines de la première, il sent que quelque chose manque et décide d'ajouter sur scène un personnage, lui-même (la pièce est dansée en alternance par Cherkaoui et Ali Thabet, qu'on verra à Montréal).

«J'avais envie que ce soit moins symétrique. Ce personnage-là, comme celui de l'enfant moine, crée un pont pour le public, lui permet d'entrer dans le spectacle et de se rapprocher de cet état de grâce.»

Éloge de la diversité

Créer des ponts, ouvrir les possibilités. Entre la salle et la scène, mais aussi entre les différentes cultures et traditions, et les multiples approches du mouvement. Voilà qui pourrait définir ce que Cherkaoui s'attarde à faire dans ses créations, dont la plus récente, Fractus V, où il convoque les écrits de Noam Chomsky sur la société capitaliste, des musiques issues des quatre coins du monde et une macédoine d'influences gestuelles, du flamenco au hip-hop, en passant par des chants maliens.

«On est dans une époque McDonald's où tout est un peu la même chose, mais aussi où les frontières se ferment. Ma recherche est une manière de partager avec le public que le monde est beaucoup plus grand que ce qu'on voit au supermarché. C'est aussi une envie de souligner l'humain et la capacité qu'on a de communiquer les uns avec les autres, même si on ne parle pas le même langage.»

Et cela, on peut dire que Sutra réussit parfaitement à l'illustrer.

___________________________________________________________________________

Au Théâtre Maisonneuve, du 3 au 9 mai, dans le cadre de Danse Danse; au Sony Centre de Toronto, le 12 mai; au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke, le 15 mai.

Sutra en chiffres

> Première en mai 2008

> Présenté dans 66 villes et 33 pays

> 200e performance en mai 2018

> 19 moines bouddhistes

> 5 musiciens sur scène

> 21 boîtes

> 1 enfant