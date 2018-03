Grands Ballets canadiens: Stravinski modernisé

Pour sa toute première collaboration avec Les Grands Ballets, Étienne Béchard n'imaginait pas devoir revisiter une oeuvre aussi majeure que Le sacre du printemps. «J'avais confié à Ivan Cavallari [directeur artistique des GBCM] que j'aimerais un jour m'attaquer au Sacre. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit l'année suivante!», s'étonne encore le jeune chorégraphe français, ancien danseur du Ballet Béjart de Lausanne.

Pour sa relecture de ce rite païen, dansé pour la première fois par le Ballet russe sur la musique composée par Stravinski à la veille de la Première Guerre mondiale, Étienne Béchard a décidé de sauter à pieds joints dans la modernité. Loin de l'univers onirique dans lequel une jeune fille est sacrifiée au Dieu du printemps, le créateur a choisi de s'adresser aux nouvelles générations, porté par le caractère encore très actuel de la musique de Stravinski.

«J'ai rapidement choisi de travailler sur notre société et les rapports de classes», précise Étienne Béchard, qui a fait évoluer les danseurs dans une arène moderne, composée de trois rampes de planche à roulettes.

«Elles symbolisent l'arène romaine où l'on donnait du pain et des jeux au peuple. C'est aussi l'arène des riches qui s'amusent, face au peuple. Mais on peut s'imaginer ce qu'on veut. Il y a plusieurs degrés de lecture.»

«Lors d'une répétition, quelqu'un m'a dit que ça lui faisait penser à une cale de bateau avec des migrants! Les lumières utilisées évoquent également le stade de foot, autre arène moderne», confie le chorégraphe.

Dans cette version du Sacre du printemps, on retrouve ainsi deux groupes de danseurs, telles deux classes sociales qui s'affrontent.

«J'ai travaillé de manière plus contemporaine, plus au sol et violente avec les plus pauvres, et dans un style plus aérien et néoclassique avec les plus riches. Avec des danseurs aussi éclectiques que ceux des Grands Ballets, je pouvais me permettre de varier les styles, et c'est ce qui est le plus intéressant, je pense», précise Étienne Béchard.