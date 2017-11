Flicker de Margaret Grenier: entre tradition et avenir

Avec sa troupe, la chorégraphe et danseuse Margaret Grenier perpétue les traditions de ses ancêtres cris et gitksan.

Est-ce qu'on peut dire que la fable que vous racontez est écologiste?

Tout à fait. Cela fait aussi partie de notre culture. J'ai été formée de cette façon. Notre vision du territoire n'est pas fondée sur la propriété, mais sur le partage. Que nous vivions en ville ou pas, nous réfléchissons à notre impact sur l'environnement et sur notre vie. Sur la côte Ouest, dans notre culture, il n'y a pas de limite précise entre l'humain et l'animal. Le pic flamboyant dans la pièce est représenté à la fois comme un humain et un animal. Le personnage principal devient un oiseau au sens propre et au sens figuré. C'est une tradition qui m'a été transmise par ma famille.

Il y a aussi dans Flicker, semble-t-il, un climat de rêverie provoqué par les projections et les éclairages ? Pourrait-on le qualifier de spirituel?

Oui. Nous parlons du monde spirituel. Nous utilisons un écran translucide qui permet aux interprètes de danser derrière ou devant l'écran, ce qui nous donne cette idée du tangible versus l'intangible. L'art, la danse nous permettent d'accéder à l'intangible. Je peux ainsi partager notre vision du monde des esprits. C'est aussi une façon de transmettre les connaissances et l'histoire de nos relations avec les esprits à travers la danse et le mouvement.

Comment voyez-vous l'émergence des arts et des artistes autochtones depuis quelques années?

Mon expérience démontre qu'il y a maintenant un dialogue qui était absent il n'y a pas si longtemps. Ce n'est pas encore suffisant pour construire des ponts entre les cultures, notamment pour comprendre l'immense diversité des expressions autochtones. Le grand public n'a pas encore une idée précise de la richesse de nos cultures. Quand nous créons et que nous nous produisons, nous sommes conscients que nous représentons plus que nous-mêmes. J'assume cette responsabilité avec beaucoup de sérieux. Le fait que nous venions au Québec avec Danse Danse démontre que les choses changent. C'est un très beau changement. La vraie réconciliation, c'est de permettre aux gens de rester eux-mêmes. Cela arrive de plus en plus souvent.

À la Cinquième Salle de la Place des Arts du 14 au 18 novembre, dans le cadre de Danse Danse.