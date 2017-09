Grands Ballets canadiens: les Québécois à l'avant-scène

Des liens plus forts que jamaisMoins de compagnies étrangères invitées et plus de productions locales présentées à Montréal et ailleurs en province: voilà deux des résolutions du nouveau directeur artistique des Grands Ballets canadiens de Montréal (GBCM), Ivan Cavallari, officiellement en poste depuis juin dernier.

Succédant à Gradimir Pankov, qui a pris sa retraite après 18 ans à la tête des GBCM, M. Cavallari voit grand pour la compagnie. «Nous venons de passer de 35 à 43 danseurs, et dans le futur, j'aimerais monter des classiques comme Le lac des cygnes ou Giselle, qui exigent au moins 60 danseurs, explique-t-il. On pourrait donner de belles expériences aux élèves de l'École supérieure de ballet du Québec. Et pourquoi pas monter La Belle au bois dormant avec un corps de ballet préparé par l'école au cours des prochaines années?»

Cette collaboration pourrait éventuellement mener à la création d'une compagnie junior. «On veut donner la chance aux élèves de travailler avec certains chorégraphes de la maison et de partir en tournée au Québec», dit-il. Cette idée enchante Anik Bissonnette, ex-danseuse étoile des GBCM, qui dirige l'École supérieure depuis 2010. «Je parle avec plusieurs directeurs d'écoles de danse en région et on me dit que de moins en moins de jeunes s'inscrivent aux cours de ballet classique, parce qu'ils n'en voient pas, souligne-t-elle. Si on avait une compagnie junior qui présentait du répertoire classique et contemporain, on pourrait aller dans plusieurs théâtres de la province et ailleurs au Canada.»

Construire sur une base classique

De tout évidente, les deux organisations sont plus proches que jamais. Rappelons qu'au début des années 90, une douzaine d'interprètes québécois - pour la plupart formés à l'École supérieure - dansaient pour les GBCM, à une époque où la compagnie comptait plus de 50 danseurs. Une dizaine d'années plus tard, on en dénombrait quatre ou cinq par saison.

Une diminution qui s'explique principalement par une vision différente. «Ça fait 21 ans que je travaille aux GBCM et j'ai vu plusieurs directeurs artistiques et directeurs d'école passer, répond Alain Dancyger, directeur général des Grands Ballets. Nous sommes deux organisations séparées. Chacune assume sa vision artistique. Mais on a toujours eu la volonté de travailler ensemble. Cependant, dans les faits, peut-être que les dirigeants de l'école voulaient que leurs danseurs puissent intégrer n'importe quel type de compagnie après leur formation.»

Anik Bissonnette rappelle que l'établissement qu'elle dirige depuis 2010 s'appelait l'École supérieure de ballet contemporain avant son arrivée. «L'école était beaucoup plus axée sur le contemporain entre le début des années 2000 et 2010», dit-elle. M. Dancyger renchérit à ce sujet. «Si l'école mettait davantage l'accent sur une formation généraliste, avec un peu moins de travail sur pointe, disons trois ou cinq heures par semaine au lieu de quinze, c'est évident qu'on le voyait», explique-t-il.

«On a toujours voulu engager des Québécois, mais ils devaient être polyvalents et extrêmement forts en classique.»

Un profil qui correspond désormais aux danseurs de l'École supérieure de ballet du Québec, dont la direction pédagogique a beaucoup changé depuis sept ans: critères d'admission, formation, professeurs. «Pour moi, la danse classique est extrêmement importante, affirme Mme Bissonnette. Les danseurs doivent être capables de tout faire, mais la base doit être le répertoire classique. Aujourd'hui, mes danseurs se rapprochent beaucoup plus de ce que cherchent les GBCM.»

En entrevue, la directrice parle de «ses» danseurs avec une sincère affection. «Je suis comme une maman : je trouve ça difficile de les voir quitter l'école et parfois partir à l'étranger. Moi, j'ai passé 18 ans aux GBCM, et c'est vraiment ma compagnie. Mon but est que tous mes danseurs puissent s'y placer. Mes jeunes ont besoin de pouvoir y rêver. Et avec Ivan, c'est possible.»

«Comme une famille»

Depuis que les Grands Ballets ont annoncé qu'Ivan Cavallari serait leur futur directeur artistique, au printemps 2016, les discussions avec la directrice de l'École supérieure de ballet du Québec se sont multipliées. «On se parle depuis plus d'un an, dit Anick Bissonnette. On a une relation, un partenariat. Pour moi, tout change!»

Peu à peu, les paroles se sont aussi transformées en actions. «J'assiste aux examens et aux spectacles des élèves de l'école, dit M. Cavallari. Les Grands Ballets les invitent à prendre certaines classes. On veut suivre leur évolution de près. On est en train de construire quelque chose.»

Alain Dancyger compare la relation entre les deux organisations à celle d'un couple. «Plus on travaille ensemble, plus on se comprend, dit-il. La collaboration est présente tous les jours. On suit le développement des élèves et on observe comment ils s'intègrent. C'est important de voir comment un danseur interagit avec les autres. Une compagnie de ballet, c'est comme une famille.»