Des nouvelles des danseurs «pop»

Kim Gingras

Suivie sur les réseaux sociaux par des milliers de fans de Beyoncé, puisqu'elle a été une de ses danseuses, Kim Gingras devrait repartir en tournée avec la diva cette année. Dans les dernières semaines, elle a participé au vidéoclip de Side to Side d'Ariana Grande et Nicki Minaj (près de 620 millions de visionnements sur YouTube) et a partagé la scène avec elles aux American Music Awards. Les contrats sont fréquents pour la rouquine ; elle était d'ailleurs en spectacle hier soir avec Nicole Scherzinger. En septembre dernier, elle a lancé avec la danseuse canadienne Mel Mah son entreprise You Got This, Girl !

Vincent-Olivier Noiseux

Danseur établi à Los Angeles, il a notamment partagé la scène avec Jennifer Lopez, Katy Perry et Ricky Martin. Depuis septembre dernier, il vit à New York, où il tourne le film The Greatest Showman avec Hugh Jackman, Zac Efron et Michelle Williams. Il s'agit d'une comédie musicale avec de nombreux numéros chantés et dansés. La sortie du film est prévue le 25 décembre 2017.

Janick Arseneau

La danseuse native du Nouveau-Brunswick vient de terminer sa première année aux côtés de Jennifer Lopez, à Las Vegas. « Un des moments forts de ma dernière année a bien entendu été lorsque j'ai appris que j'étais choisie pour danser avec elle pendant trois ans », rappelle-t-elle. Au cours des derniers mois, elle a aussi partagé la scène avec Rihanna, Kevin Hart et Dwayne The Rock Johnson. Elle espère d'ailleurs décrocher des contrats pour des vidéoclips et danser avec d'autres artistes en 2017.

Jayme Rae Dailey

Elle a notamment dansé avec Mariah Carey en résidence au Caesars Palace, à Las Vegas. Très populaire comme danseuse, elle a principalement partagé la scène avec Jason Derulo dans les dernières semaines.

Jean-Philippe Dubé

Le jeune danseur a entre autres été vu dans Glee et dans des vidéoclips comme ceux de Meghan Trainor. Au cours des derniers mois, il a décroché un contrat important avec Christina Aguilera.

Shana Troy

Celle qui tourne avec Véronic DiCaire depuis quelques années a donc passé plusieurs semaines en Europe en 2016. Elle a également signé des chorégraphies à l'émission Les dieux de la danse à Radio-Canada. « Pour la finale, j'ai fait un ballet sur Le lac des cygnes et mes artistes Marie Turgeon et Louis-Philippe Dandeneault ont gagné ! », dit la danseuse. Au cours des prochains mois, elle ne pourra pas reprendre la tournée avec Véronic DiCaire, puisqu'elle est enceinte. « Je vais quand même enseigner aux nouveaux danseurs qui prendront la relève », dit-elle.