Giselle: la vengeance de Giselle ***

Partout où elle passe, la chorégraphe et interprète Dada Masilo attire l'attention du public et des médias.

C'est que la Sud-Africaine a une démarche originale, qui transporte le ballet classique dans la modernité, l'ici et maintenant. Sa prémisse : revisiter des pièces du répertoire classique en les actualisant, de façon complètement décomplexée et, parfois, décapante, comme elle l'avait fait avec Le Lac des cygnes, présenté à Montréal il y a deux ans, avec un prince Siegfried gai... et en tutu.

Danse Danse a choisi d'ouvrir sa 21e saison avec un nouveau cru de la Dance Factory Johannesburg, Giselle. Entre les mains de la chorégraphe (qui interprète également le rôle-titre), ce ballet romantique par excellence prend des airs féministes, alors que la blanche pureté du pardon se transforme en furie vengeresse rouge sang.

Un peu de contexte

S'il est possible pour ceux qui connaissent peu la trame narrative de Giselle de saisir grosso modo les tenants et aboutissants de ce récit romantique, en connaître les différents protagonistes permet de lire plus clairement l'action, foisonnante, et parfois, disons-le, un peu décousue et chaotique, qui se déroule sur scène.

Ce ballet en deux actes, devenu un classique du répertoire, a été présenté pour la première fois en 1841.

Basé sur des récits de la littérature romantique, le livret est signé par Théophile Gautier et Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges, et mis en musique par Adolphe Adam.