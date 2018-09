Les barbelés: mots à maux

Huis clos

Dans la mise en scène anxiogène d'Alexia Bürger, la logorrhée du personnage se heurte aux murs de sa cuisine, comme dans un huis clos existentialiste. Le décor apocalyptique signé Geneviève Lizotte, sous les beaux éclairages du talentueux Martin Labrecque, accentue le côté claustrophobe de cet univers.

La représentation respecte l'unité de temps et d'action. Dès le début, on sait que cette femme se délivre d'une parole débordante, avant d'être forcée au silence. Elle est condamnée : des barbelés se répandent dans son corps et ils vont envahir sa bouche d'ici la fin du spectacle.

Une grande performance!

La comédienne Marie-Ève Milot livre une performance bouleversante. Son corps est carrément traversé par le texte de Lefebvre. Sur scène, l'actrice est prise de convulsions, gesticule frénétiquement, crache du sang, puis s'immobilise pour mieux fixer le public dans les yeux.

Avec cette pièce coup de poing, Annick Lefebvre livre un témoignage capital sur la douleur humaine. Elle lance un déchirant cri du coeur afin que cesse le bruit ambiant de notre étourdissante époque. En nous exposant son coeur.

* * * 1/2

Les barbelés. Texte d'Annick Lefebvre. Mise en scène d'Alexia Bürger. Avec Marie-Ève Milot. Au Quat'Sous, jusqu'au 26 septembre.