La vie utile: l'entre-monde

Résultat mitigé pour cette collaboration entre deux grandes artistes de la scène, Evelyne de la Chenelière et Marie Brassard. Les belles fulgurances de La vie utile occultent mal un collage qui n'a pas fini de sécher.

Jeanne fait une chute de cheval mortelle. Pendant le trépas, elle demande à la Mort un peu plus de temps pour penser au sens de ce qu'aura été sa vie et pour vivre, un tant soit peu, cette pensée. L'incarner une dernière fois.

Au départ, le texte d'Evelyne de la Chenelière annonce de grandes choses. On sait la dramaturge capable de sonder les replis de l'âme humaine avec sensibilité dans une écriture aux accents poétiques.

La vie utile n'est pas exempte de ces qualités. La langue de l'autrice est élégante comme toujours. La pensée de Jeanne (Evelyne de la Chenelière) fascine, même si le personnage paraît évanescent. Sa réflexion est, toutefois, constamment interrompue et fragmentée dans cet espace-temps irréel qui se situe entre la vie et la mort.

Les souvenirs pêle-mêle de l'agonisante nous montrent: sa mère surprotectrice et jovialiste (très drôle Christine Beaulieu); son «double», une Jeanne d'Arc tout en noir (Sophie Cadieux survoltée); et un jeune homme et père bisexuel de Jeanne (Jules Roy Sicotte, transi), pendant que, dans un coin, la Mort (Louis Negin) attend en prenant des notes.

La mise en scène de Marie Brassard délimite une aire de jeu plutôt restreinte pour chacun des personnages qui ont peu de réels échanges entre eux. Excessive, la scénographie représente une serre fourmillant de plantes qui abrite également la chambre de Jeanne.

Nous sommes devant un univers baroque et déjanté, quelque part entre le trou de lapin d'Alice au pays des merveilles et La flûte enchantée de Mozart. On pense aussi à la série Twin Peaks, première mouture, assaisonnée de l'étrange musique d'Angelo Badalamenti.