Comment je suis devenu musulman: leçon de vivre-ensemble

Jean-François et Mariam s'aiment et font un bébé. Il est catholique, elle, musulmane. Tous les deux sont non pratiquants. Pas de problème, on est au Québec, après tout. Mais papa et maman marocains s'inquiètent, il faut se marier avant d'accoucher.

Jean-François est tout à fait amoureux, raisonnable et accommodant. Mais les parents, d'un côté et de l'autre, le sont beaucoup moins et les plus radicaux ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Enfants et parents représentent, en fait, tout le spectre des attitudes possibles face à la religion de nos jours: de l'athée pure et dure au père macho et conservateur.

Jean-François acceptera de se convertir, lors d'une séance qui ne dure que cinq petites minutes, avec un imam des plus modernes. Ceci n'empêchera pas le futur marié de dénoncer, à plusieurs reprises et de façon éclairée, l'hypocrisie des dogmes religieux, qu'ils soient catholiques ou musulmans.

La pièce de Simon Boudreault slalome très habilement entre les écueils réels d'un tel sujet. Son texte intelligent et sa mise en scène énergique font rire et réfléchir. Entre les extrêmes, il montre la voie courageuse de l'écoute de l'autre et du compromis. Le Québec d'aujourd'hui, c'est ça.

Apartés, scènes tragiques, comédie burlesque et autres situations drôles se succèdent grâce à des acteurs en grande forme.