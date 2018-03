Impromptu: la misère des riches

Entre les moments d'hilarité, l'histoire d'amour, entre les personnages attachants de Myriam LeBlanc (au centre) et de Maxim Gaudette (à l'arrière), finit par passer au second plan.

Impromptu ne vaut le déplacement, en fait, que pour l'énergie contagieuse déployée par les interprètes.

Sous la direction de Stéphan Allard, ils et elles étirent l'élastique de la comédie en composant des caricatures réussies, quoiqu'on tombe parfois dans la bouffonnerie bon marché.

Comme il arrive souvent dans ce genre de spectacle, les acteurs de soutien ont le beau rôle. Derrière l'assurance de George Sand (Myriam LeBlanc) et la fragilité de Chopin (Maxim Gaudette), les Luc Bourgeois (Alfred de Musset), David Savard (Franz Liszt) et Sonia Vachon (duchesse d'Antan) s'en donnent à coeur joie, faisant jaillir des explosions de rire dans la salle.

Entre les moments d'hilarité, l'histoire d'amour, entre les personnages attachants de Myriam LeBlanc et de Maxim Gaudette, finit par passer au second plan. On peut admirer la liberté de parole de Sand et le sens de la rigueur de Chopin, au passage, mais il s'agit surtout de créer une franche rigolade autour de la misère des riches et de l'image des artistes.