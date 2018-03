Saturday Night Fever: la fièvre des planches

Le talent des interprètes y est pour beaucoup dans la force de ce spectacle visuellement très riche (décor, éclairages, costumes, projections vidéo, toute la conception visuelle est grandiose!). Les danseurs bougent comme des dieux et mettent en valeur les magnifiques chorégraphies de Malik Le Nost, signées en collaboration avec Nico Archambault.

Jeunesse et beauté

Toutefois, dans l'adaptation, les créateurs sont restés trop fidèles à l'histoire du film sorti en 1977, avec ses côtés autant joyeux que sombres. Or, 40 après plus tard, on ne va pas voir La fièvre du samedi soir pour suivre les intrigues secondaires des amis et des parents de Tony Manero ou pour s'épancher sur les états d'âme du couple qu'il forme avec Stephanie Mangano ! On va voir SNF pour la beauté de la danse et l'énergie de la jeunesse.

Ici, le musical colle au film dans les moindres détails, au lieu de s'inspirer de son scénario pour devenir un vrai livret de comédie musicale. De plus, l'entracte casse le rythme de la représentation, qui aurait pu être resserré.

Lorsqu'on doit faire appel au public pour danser sur scène, au début du deuxième acte, on manque peut-être de matériel dramatique.

Or, le spectacle vaut le prix du billet simplement pour les chorégraphies festives de Malik Le Nost (qui a travaillé auprès de Katy Perry et de Madonna) et la reconstitution d'une époque où tous les fantasmes étaient permis. D'ailleurs, à compter le nombre de têtes blanches dans la salle mercredi soir, il y avait de la nostalgie dans l'air...

* * * 1/2

Saturday Night Fever. Mise en scène: Stéphane Jarny. Chorégraphe: Malik Le Nost. Avec Nico Archambault, Wynn Holmes et Gwendal Marimoutou. Au Théâtre St-Denis jusqu'au 1er avril.