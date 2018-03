Celui qui tombe: sublimes chutes

À un moment, la scène s'élèvera d'un côté jusqu'à ce qu'elle soit complètement placée en position verticale!

Les hauts et les bas

La musique ponctue certaines scènes, mais les créateurs ont pris soin d'imposer le silence dans de nombreux tableaux. Oui, parfois, c'est un peu répétitif, il y a aussi une lenteur dans certains segments - et de nombreux ajustements techniques parce que le dispositif prend beaucoup de place -, mais on a quand même l'impression que ce groupe nous mène chaque fois un peu plus loin dans sa quête.

À vous d'interpréter comme vous voudrez ce délicat équilibre des forces à trouver, à inventer. Mais dans tous les cas de figure, le groupe est toujours le plus fort sur cette plateforme aux allures de manège indomptable. Superbe métaphore des hauts et des bas de la vie sur laquelle on a parfois peu de prise. Encore plus quand on est seul.

Le dernier segment de Celui qui tombe boucle la boucle, les six interprètes entonnant une pièce en choeur. Encore une fois, les interprètes se prêtent au jeu avec une habileté déconcertante. Toujours avec cette plateforme qui tangue, qu'ils esquivent avant de l'escalader. Un ballet magnifique qui explore tous les points de vue d'une aventure qui risque de mal virer à tout moment.

* * * *

Celui qui tombe. De Yoann Bourgeois. Du Centre chorégraphique national de Grenoble. À la TOHU jusqu'au 17 mars.